Авраамские соглашения, сделки с США и перспективы туризма: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Ведущие мировые СМИ такие, как The New York Times, Aljazeera, Reuters, The Times of Israel, AP news, France 24 и другие, сообщили о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям. Президент США Дональд Трамп отметил, что республика стала первой страной за время его второго срока, подписавшей соглашения, назвав это важным шагом вперед в наведении мостов по всему миру.

Aljazeera: Заявление было сделано в четверг перед встречей Президента США Дональда Трампа с лидерами стран Центральной Азии.

CNN: «Только что состоялся отличный телефонный разговор между Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Казахстан — первая страна моего второго срока, присоединившаяся к Авраамским соглашениям, первая из многих», — написал Трамп в публикации на Truth Social.

Reuters: «Вскоре мы объявим о церемонии подписания, чтобы сделать его официальным, и есть еще много стран, которые пытаются присоединиться к этому клубу СИЛЫ», — написал Трамп в Truth Social.

Associated Press: «Впереди еще много дел в объединении стран ради стабильности и роста — реальный прогресс, реальные результаты», — написал Трамп.

CBS news: Трамп назвал присоединение Казахстана «важным шагом вперед в наведении мостов по всему миру» и заявил, что «все больше стран выстраиваются в очередь, чтобы поддержать мир и процветание посредством моих Авраамских соглашений».

EE Newsby Politico: Федералы подписали сделку с Казахстаном для поддержки добычи полезных ископаемых

Администрация Трампа дала понять, что может предложить до 900 миллионов долларов, чтобы помочь американской компании разработать одно из крупнейших в мире неиспользованных месторождений вольфрама в Казахстане, пишет EE News by Politico.

Компания Cove Capital LLC объявила о создании совместного предприятия с Национальной горнорудной компанией Казахстана (АО «Тау-Кен Самрук») при поддержке федерального Правительства.

Эта сделка стала очередным соглашением, достигнутым администрацией Трампа для поддержки поставок критически важных минералов за рубеж после того, как в этом месяце был создан «клуб» критически важных минералов для противодействия контролю Китая над рынками. В него уже вошли Австралия, Япония, Малайзия и Таиланд, пишет издание.

АЗЕРТАДЖ: В Казахстане направят 1 миллиард долларов на проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов

АО «Банк Развития Казахстана» запускает Программу финансирования проектов по добыче и переработке редких, редкоземельных и критически важных материалов на 2025–2030 годы. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу банка, общий объем финансирования составит 1 млрд долларов.

Новая программа призвана стать инструментом реализации проектов горнометаллургической отрасли в сфере переработки редкоземельных металлов и критически важных материалов.Ее цель — поддержка субъектов среднего и крупного предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты в стратегически значимой для экономики Казахстана отрасли, пишет издание.

Anadolu Ajansi: Казахстан расширяет географию экспорта зерна

Казахстан в текущем году побил рекорды не только по зерновым, но и по высокорентабельным культурам — бобовым и масличным, передает агентство Anadolu Ajansi со ссылкой на выступление министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова на заседании Правительства.

В ведомстве напомнили, что экспорт зерна истекшего сезона составил 13,4 млн тонн, что на 47% превышает показатель предыдущего маркетингового года, чему способствовали транспортные субсидии.

— Мы планируем сохранить уровень экспорта, в связи с чем действие данной меры продлено до 1 сентября 2026 года. Хочу отметить, что в этом году мы начали поставки на некоторые нетрадиционные рынки, такие как Бельгия, Португалия, Польша, Норвегия, Великобритания, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки. Кроме того, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан, Армению, а также Грузию, — сказал Сапаров.

Trend: C5+1 как точка пересечения интересов. США ищут партнеров, Казахстан — инвестиции

Формат сотрудничества «Центральная Азия +1» стремительно превращается в один из ключевых инструментов региональной дипломатии, отражая растущий интерес мировых держав к стратегически важному региону, пишет Trend.

Для Астаны участие в формате «C5+1» с США имеет особое значение. Казахстан рассматривает взаимодействие с Вашингтоном как часть стратегии укрепления суверенитета и повышения экономической самостоятельности. Саммит с США открывает перспективы для заключения новых инвестиционных соглашений и запуска совместных проектов с американскими корпорациями, способствуя развитию инфраструктуры, цифровой трансформации и промышленного потенциала страны.

Казахстан остается крупнейшим партнером США в Центральной Азии, обеспечивая до 97 процентов регионального экспорта в американском направлении и более половины совокупного ВВП региона. Для Вашингтона Астана — ключевая точка опоры в Евразии, сочетающая политическую стабильность, экономический потенциал и доступ к стратегическим ресурсам, пишет издание.

UA. News: Казахстан может купить криптовалюту за счет золотовалютных резервов

По словам заместителя председателя Национального банка Казахстана Берика Шолпанкулова, НБ рассматривает возможность использования части своих золотовалютных резервов для покупки криптовалют. Целью этого шага является создание государственного криптовалютного резерва для диверсификации национальных активов и укрепления позиций страны в цифровой экономике, сообщает UA. News.

— Министерство цифрового развития изучает возможность дополнительных мер, включая разрешение государственным предприятиям заниматься майнингом криптовалют и предоставлять услуги в сфере энергетики для криптокомпаний. Эти инициативы отражают растущую приверженность Казахстана интеграции криптовалют в рамках его долгосрочной финансово-экономической стратегии, — говорится в статье.

Interfax: Шанырак, домбра и тюльпан стали национальными символами Казахстана — указ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан», в котором, в частности, определен список национальных символов, сообщает Interfax.

Составление списка национальных символов, отражающих историко-культурные особенности страны, является общепринятой мировой практикой. Таким образом в список общенациональных символов вошли: национальный символ единства — шаңырақ; национальный символ — музыкальный инструмент — домбыра; национальный символ-растение — тюльпан (қызғалдақ), пишет агентство.

The Times of Central Asia: Легенда казахского бокса Геннадий Головкин номинирован на пост ведущего мирового боксера

Геннадий Головкин, экс-чемпион мира в среднем весе, а ныне глава Национального олимпийского комитета Казахстана, выдвинут на пост Президента международной федерации бокса World Boxing. Он также баллотируется на пост вице-президента и члена Совета директоров, пишет The Times of Central Asia.

Сообщается, что очередные выборы руководства Всемирной боксерской федерации состоятся 23 ноября 2025 года в Риме в рамках Всемирного боксерского конгресса. Действующий президент, голландец Борис ван дер Ворст, объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

ВВС: «Ход королевы». Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

BBC русская служба новостей опубликовала материал о выдающейся казахстанской шахматистке Бибисаре Асаубаевой — одной из самых перспективных спортсменок страны. В статье освещены ее путь к успеху, недавние победы и планы на будущее.

— Асаубаева получила своего «женского» гроссмейстера в 15 лет, а в минувшем июле она стала второй женщиной из Казахстана, заработавшей звание международного гроссмейстера — наивысшего ранга в шахматах — говорится в статье.

«Шахматы — не то, что обычно ассоциируется с Казахстаном, но в последние годы казахстанские шахматистки одерживают все больше побед на международных турнирах — и приносят стране больше титулов, чем их коллеги-мужчины. В чем феномен их успеха?» — отмечено в материале.

EU reporter: Почему стоит посетить Астану и Туркестан в Казахстане?

Европейское информационное агентство EU reporter опубликовало аналитическую статью, посвященную туристической привлекательности Астаны и Туркестана. В материале представлены ключевые достопримечательности, культурные особенности и туристический потенциал этих городов.

— В последние месяцы казахстанский город Туркестан приковывает к себе внимание в социальных сетях. Туркестан, историческая жемчужина и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, является духовным центром тюрко-мусульманского мира и восходящей звездой туризма в Центральной Азии, — говорится в статье.

«Астана, будучи столицей Казахстана, — это не просто политический центр, это живое полотно архитектурных амбиций, культурного синтеза и футуристических замыслов. Эта молодая столица стала символом национальной идентичности и глобальных устремлений, служа примером для многих городов мира. Более того, стоит отметить впечатляющее развитие, которое город пережил в последние годы» — описывает автор столицу Казахстана.

The Caspian Post: Казахстан привлекает внимание мировой аудитории на выставке World Travel Market London 2025

Казахстан занял центральное место на Всемирной туристической выставке (WTM) в Лондоне 2025, одной из крупнейших и самых престижных туристических выставок в мире, которая привлекла более 3900 экспонентов и 38 000 профессионалов в сфере туризма со всего мира.

В этом году Алматы возглавил национальную делегацию, позиционируя себя как современное, гостеприимное и быстроразвивающееся направление, где дух Великого Шелкового пути сочетается с энергией динамичного города, потрясающими горными курортами и смелыми инновациями в сфере туризма, сообщает The Caspian Post.

Стенд Алматы быстро стал одним из самых ярких экспонатов выставки, покорив посетителей своим захватывающим дизайном, культурной аутентичностью и визуальными образами, вдохновлёнными легендами Великой степи. Среди главных экспонатов были казахские батыры (воины), чьи исторические доспехи и выступления с рассказами сделали их одним из самых фотографируемых символов павильона, олицетворяя силу, гостеприимство и непреходящий дух Казахстана.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости об экспорте урана в Финляндию, открытие бюста Абая Кунанбаева в Риме и стартапы в сфере искусственного интеллекта.