Экспорт урана в Финляндию, открытие бюста Абая в Риме, стартапы ИИ: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АЗЕРТАДЖ: Токаев обсудил со спецпредставителем Трампа предстоящий в Вашингтоне саммит в формате C5+1

Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую Президентом США. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со специальным представителем Президента США по делам Южной и Центральной Азии Сержио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Акорды,

В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества. Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США, пишет издание.

Georgian Public: Премьер-министр Грузии встретился с председателем Мажилиса Казахстана

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, пишет Georgian Public.

Сообщается, что в ходе обсуждения особое внимание было уделено теплым и развивающимся отношениям между Грузией и Казахстаном, подчеркнув прочное партнерство в различных областях. Стороны отметили плодотворное сотрудничество между законодательными органами двух стран и обсудили возможности дальнейшего взаимодействия.

Особое внимание было уделено растущей динамике торгово-экономических отношений, а также сотрудничеству в сфере транспорта и логистики, с особым акцентом на стратегическое значение Среднего коридора.

ТАСС: Казахстан ратифицировал создание центра оценки рисков финансирования терроризма

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об образовании международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Акорду.

К основным функциям МЦОР относятся обеспечение проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма путем формирования соответствующих баз данных; обеспечение защищенного обмена информацией по приоритетным для сторон направлениям; обеспечение взаимодействия подразделений финансовой разведки сторон для накопления, обработки и анализа необходимых сведений посредством единообразных форматов, пишет информационное агентство.

Anadolu Ajansi: Казахстан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности

Казахстан подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против киберпреступности, сообщает агентство Anadolu Ajansi со ссылкой на ведомственный сайт МВД РК.

Церемония подписания состоялась в столице Вьетнама — Ханое. Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Бауыржан Аленов.

Документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение глобального уровня кибербезопасности.

— МВД РК активно участвовало в разработке проекта Конвенции, представляя национальные интересы и внося предложения, направленные на формирование эффективных механизмов взаимодействия между государствами, — пишет издание.

The Jordan Times: 1990–2025: путь Казахстана к суверенитету, молодое видение

25 октября Казахстан отметил 35-ю годовщину Декларации о государственном суверенитете — знаменательное событие, символизирующее как рождение государственности, так и обновление видения будущего, сообщает The Jordan Times.

Декларация, впервые принятая в 1990 году, заложила основы территориальной целостности, самоопределения и культурной самобытности. В 2022 году под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева День Республики вновь обрел статус национального праздника, что подтверждает неизменную веру Казахстана в суверенитет, единство и прогресс.

Культурное разнообразие Казахстана, сотканное из множества этносов и языков, является одновременно и наследием, и горизонтом.

Отмечая 35-летие суверенитета, Казахстан продолжает развиваться: от декларации к диалогу, от устремлений 1990 года к уверенности 2025 года.

Для молодых казахов День Республики — это не просто воспоминание об истории; это живой диалог между поколениями. Этот день объединяет память тех, кто боролся за суверенитет, с амбициями тех, кто сейчас определяет его значение. Он соединяет наследие и инновации, превращая память в обновление, пишет издание.

Nucnet: Достигнуто соглашение об экспорте урана из Казахстана в Финляндию

Агентство по атомной энергии Казахстана и Агентство по радиационной и ядерной безопасности Финляндии подписали соглашение, которое закладывает основу для возможных поставок урана в Финляндию, сообщает издание Независимых ядерных новостей Nucnet.

По словам главы казахстанского агентства Алмасадама Саткалиева, соглашение создает правовую основу для будущих поставок казахстанского урана на финские атомные электростанции.

Соглашение, подписанное в ходе официального визита Президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан на этой неделе, также включает положения об обмене опытом и знаниями в сфере атомной энергетики, пишет издание.

EU reporter: Казахстан и Европейский Союз продолжают укреплять сотрудничество, отмечая 10-летие стратегического партнерства

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев встретился с главой делегации Европейского Союза в Казахстане Алешкой Симкич, передает европейское информационное агентство EU reporter.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана с Европейским Союзом, а также пути укрепления межрегиональных связей в формате «Центральная Азия — ЕС».

— Министр Кошербаев отметил высокий уровень политического диалога и устойчивую динамику двустороннего взаимодействия, подчеркнув важность последовательной реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, подписанного десять лет назад, — говорится в статье.

Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, включая развитие транспортно-логистических коридоров, «зеленый» переход, цифровизацию и улучшение делового климата в Казахстане.

Euronews: Казахстан делает ставку на ИИ: в стране создают уникальные техкомпании и продукты

Казахстан стремится стать центром разработки и внедрения искусственного интеллекта в Центральной Азии, позиционируя себя как ворота региона в глобальную технологию, пишет Euronews.

Большинство региональных инвестиций в стартапы теперь направляют в казахстанские проекты в области ИИ, и страна уже выпустила свой первый уникальный проект стоимостью в миллиард долларов.

Казахстан намерен запускать до 100 стартапов в год — в Астане открываются первый университет, ориентированный на ИИ, и Международный центр искусственного интеллекта Alem AI. Цель — объединить науку, таланты и бизнес. В этом году страна представила самый мощный в Центральной Азии суперкомпьютер, производительность которого достигает 2 квинтильонов операций в секунду. На его базе создается компактная система искусственного интеллекта, способная заменить работу целых компаний и госструктур, сообщает издание.

Anews: Казахстан занимает ведущую роль в создании тюркской языковой модели искусственного интеллекта

Казахстан заявил о готовности принять участие в создании тюркской языковой модели — совместной инициативы, призванной объединить научный и технологический потенциал тюркоязычных народов в области искусственного интеллекта, передает азербайджанское агентство Anews.

Объявление было сделано в Астане в ходе встречи заместителя Премьер-министра Казахстана, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева и министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева. Проект, инициированный в рамках Организации тюркских государств, направлен на укрепление регионального сотрудничества в разработке систем искусственного интеллекта, отражающих языковое и культурное разнообразие тюркского мира.

Аriananews: Казахстан и Афганистан укрепляют промышленное сотрудничество, планируют новый региональный транзитный коридор

28 октября в Шымкенте открылся третий Казахстанско-Афганский бизнес-форум и выставка афганских товаров, в которых приняли участие более 180 афганских предпринимателей и высокопоставленных чиновников из обеих стран для активизации торговли, промышленного взаимодействия и гуманитарного сотрудничества, сообщает агентство Ariananews.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Казахстана, министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр индустрии и торговли Афганистана Нуруддин Азизи, представлявший Исламский Эмират Афганистан. Оба чиновника подчеркнули растущий экономический потенциал двух стран и общую заинтересованность в углублении региональных связей.

По словам Жумангарина, объем двусторонней торговли между Казахстаном и Афганистаном в 2024 году достиг $545 млн, а общий товарооборот за период с января по август 2025 года составил $336 млн.

Сообщается, что в ходе двусторонних переговоров стороны рассмотрели планы развития транзитного коридора Казахстан–Туркменистан–Афганистан–Пакистан, включая проект железнодорожной линии Герат–Тургунди. Этот маршрут, соединяющий порт Карачи с коридором «Север–Юг», призван обеспечить Афганистану доступ к рынкам Персидского залива и Индии, создав новую торговую ось между Центральной и Южной Азией.

Синьхуа: Казахстан удерживает лидерство по экспорту подсолнечного масла в страны Центральной Азии

Казахстан остается крупнейшим поставщиком подсолнечного масла и другой масложировой продукции на рынки Центральной Азии, пишет Синьхуа.

По данным министерства сельского хозяйства РК, в сезоне 2024–2025 годов поставки растительных масел и высокобелковых кормов из Казахстана в Узбекистан достигли $349 млн, что на 82 проц. больше, чем годом ранее. Казахстан также является основным экспортером масложировой продукции в Таджикистан. Доля казахстанского масла на рынке Узбекистана выросла до 65 проц., а на рынке Таджикистана — до 74 проц.

Новым результатом сотрудничества стало подписание в четверг меморандума между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур Казахстана и узбекской компанией Fayz Oil Imports. Согласно документу, в течение года узбекская сторона планирует закупить у казахстанских перерабатывающих предприятий масложировую продукцию на сумму $60 млн.

Как отметили в казахстанской ассоциации, Казахстан при необходимости способен полностью обеспечить Центральную Азию подсолнечным маслом.

Agenzia Nova: Италия-Казахстан: В Риме открыт бюст поэта Абая, символ дружбы двух народов

В римском парке Виллы Грациоли открылся бюст поэту, мыслителю и композитору Абаю Кунанбаеву, основоположнику казахской литературы, сообщает Agenzia Nova.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Казахстана Аида Балаева, посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев и дипломатический советник мэра Рима Роберто Гуальтьери Фабио Соколович. По словам Балаевой, памятник является «ярким проявлением дружбы и взаимного уважения» между Италией и Казахстаном, сотрудничество которых «неуклонно развивается из года в год», пишет издание.

ASBCnews: Казахстан отмечает Национальный день бокса

В Казахстане отмечается Национальный день бокса — важное событие перед окончанием года. Казахстанская федерация бокса — одна из сильнейших национальных федераций не только в Азии, но и во всем мире, пишет ASBCnews.

Сообщается, что в Казахстане этот вид спорта появился в 1920-х годах, и одним из первых тренеров-основателей был Шохр Болтекулы. Казахстанский бокс посвятил его упорному труду, организовав ежегодный международный элитный турнир его имени. Казахстан поражал такими сильными боксерами уже в советское время, в 1950–1960-е годы,

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости об открытии автомобильного завода KIA, стратегическом партнерстве с Азербайджаном и признании теннисной державы.