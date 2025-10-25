Открытие автозавода KIA, достижения в теннисе: что пишут мировые СМИ

АЗЕРТАДЖ: Президент Касым-Жомарт-Токаев: Казахстан и Азербайджан намерены в ближайшей перспективе довести двусторонний товарооборот до 1 миллиарда долларов

Казахстан и Азербайджан намерены в ближайшей перспективе довести двусторонний товарооборот до 1 миллиарда долларов. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает АЗЕРТАДЖ.

— Отрадно, что комплексная программа развития двустороннего сотрудничества планомерно исполняется. В ходе переговоров особое внимание уделено расширению торгово-экономических связей, договорились принять необходимые меры, чтобы в ближайшей перспективе удвоить двусторонний товарооборот и довести его до 1 миллиарда долларов, — цитирует издание Президента Казахстана.

Trend: Казахстан планирует увеличить ресурсную базу природного газа к 2030 году — QazaqQaz

Казахстан планирует к 2030 году увеличить ресурсную базу природного газа на 20 процентов, одновременно расширяя транзитные мощности и укрепляя статус надежного энергетического хаба Центральной Азии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление председателя правления QazaqGaz Алибека Жамауова.

По его словам, в 2024 году объем добычи товарного газа в стране составил около 28,7 миллиардов кубометров, а транзит природного газа через территорию Казахстана в Китай остается одним из самых успешных примеров регионального сотрудничества. В ближайшие годы планируется увеличить транзит до 75 миллиардов кубометров, что усилит устойчивость поставок в быстрорастущие рынки Азии.

Синьхуа: Казахстан инвестировал более триллиона тенге в развитие интернет-инфраструктуры

За последние три года в телекоммуникационную отрасль Казахстана вложено свыше одного триллиона тенге. К 2027 году власти намерены обеспечить стопроцентный охват населения страны интернетом, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, ссылаясь на министра искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслана Мадиева.

По данным министерства, в Казахстане насчитывается более 20 млн мобильных и 3,7 млн фиксированных абонентов. Средняя скорость интернет-соединения достигла 94 мегабит в секунду. В текущем году объем потребляемого интернет-трафика, по прогнозам, удвоится по сравнению с 2024 годом.

Как отметил Мадиев, скорость соединения в ближайшие годы может превысить 100 мегабит в секунду, а оптические линии связи будут проложены до 90 проц. сельских населенных пунктов. Для оставшихся 10 проц. сел, где проживает менее 1 проц. населения, доступ к сети будет обеспечен через спутниковые технологии.

Кроме того, также реализуется проект по созданию национального оператора Wi-Fi, который обеспечит единый безопасный доступ к интернету в общественных местах и на социальных объектах — в аэропортах, школах, больницах, на вокзалах и пограничных пунктах. На первом этапе сеть охватит 400 локаций в десяти городах страны, к 2026 году — до 10 тыс. точек, а к 2027 году — до 20 тыс.

Interfax: В Казахстане открылся автомобильный завод KIA

Совместное южнокорейско-казахстанское предприятие KIA Qazaqstan во вторник начало производство автомобилей полного цикла, выпустив модель KIA Sportage, пишет Interfax.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста принял участие в открытии завода, расположенного в Костанае.

— Полагаю, что в дальнейшем предприятие также наладит производство других новых моделей автомобилей. Это создаст возможность экспорта наших автомобилей на зарубежные рынки, — сказал Президент.

Он отметил, что по экспертным оценкам, каждое рабочее место на автозаводе косвенно создает до пяти-шести дополнительных рабочих мест в логистике, сфере услуг и инфраструктуре. Это не просто линейное расширение, а серьезный шаг к формированию полноценного промышленного кластера, где малый и средний бизнес получит реальную возможность для стабильного развития.

Anews: Казахстан и Армения официально ввели безвизовый режим

Казахстан завершил ратификацию соглашения с Арменией в области миграционного сотрудничества, что ознаменовало новый этап в упрощении трансграничного перемещения между двумя странами, сообщает Anews.

В соответствии с недавно ратифицированным соглашением граждане Казахстана и Армении теперь имеют право на безвизовое пребывание на территории друг друга сроком до 90 дней.

Важной особенностью соглашения является то, что гражданам Казахстана больше не нужен загранпаспорт для поездки в Армению; будет достаточно внутреннего удостоверения личности. Такое же правило распространяется на граждан Армении, въезжающих в Казахстан, которые смогут предъявить на границе свое национальное удостоверение личности, пишет издание.

The Caspian Post: Казахстан запускает единую экосистему для стимулирования инноваций

Цифровой штаб Казахстана под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова объявил об официальном запуске единой цифровой экосистемы. Эта инициатива знаменует собой значительный шаг на пути к интеграции и развитию цифровой инфраструктуры страны, сообщает The Caspian Post.

Штаб одобрил комплекс мер, направленных на создание целостной цифровой среды, развитие креативных индустрий и поддержку IT-стартапов и университетов. Ключевым министерствам правительства, включая министерства финансов, национальной экономики, искусственного интеллекта и цифрового развития, а также местным исполнительным органам власти поручено расширить приоритетные направления деятельности до 10 ноября 2025 года. Эти усилия направлены на укрепление позиций корпоративного фонда «Международный технопарк „Астана Хаб“» как регионального лидера в сфере инноваций и предпринимательства, пишет издание.

The Times of Central Asia: В Казахстане прошел шахматный турнир ФИДЕ для игроков с ограниченными возможностями

Мероприятие организовано ФИДЕ, международной шахматной федерацией, и проводится Казахстанской федерацией шахмат, которая прилагает значительные усилия для популяризации игры в школах по всей стране, а также для подготовки высококвалифицированных шахматистов на элитном уровне, пишет The Times of Central Asia.

Сообщается, что в недельном соревновании примут участие 34 команды из 29 стран. В нем примут участие команды из Европы, Азии, Америки и Африки. В соревнованиях примут участие игроки с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Мероприятие проходит в Паралимпийском тренировочном центре, инфраструктура которого адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

Business Travel News Еurope : Польские авиалинии LOT откроют второй маршрут в Казахстан

Весной 2026 года польская авиакомпания LOT открывает новое направление в Центральной Азии — рейсы в Алматы, сообщает Business Travel News Еurope.

Перевозчик запустит рейс из варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена в Алматы 31 мая. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю в летний сезон и три раза в неделю в зимний сезон. Алматы станет вторым пунктом назначения LOT в Казахстане, поскольку авиакомпания уже выполняет рейсы в столицу страны Астану.

— Казахстан, как крупнейшая экономика Центральной Азии и один из ключевых торговых партнеров Польши в этом регионе, является отличным направлением для наших пассажиров, которые думают о расширении своего бизнеса, — отметил директор отдела развития сети авиакомпании LOT Роберт Лудера.

PR Newswire: Казахстан признан одной из ведущих теннисных держав мира благодаря увеличению числа голосов ITF

Федерация тенниса Казахстана объявила о включении Казахстана в число ведущих теннисных держав мира после решения Международной федерации тенниса об увеличении числа голосов страны с семи до девяти на своем ежегодном общем собрании, пишет PR Newswire.

Это решение, поддержанное 91% делегатов, представляющих 200 национальных федераций, поднимает Казахстан на второй по величине из шести уровней членства в ITF, наряду с такими ведущими теннисными странами, как Италия, Чехия, Канада, Испания, Швеция, Швейцария, Китай и Япония, сообщает агентство.

Travel and tour world: Трансграничный туризм между Синьцзяном, Китаем и Казахстаном резко возрос после заключения безвизового соглашения

Объем туризма между Казахстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая увеличился благодаря реализации двусторонней туристической политики и соглашения о безвизовом режиме. Постоянный поток новых туристов свидетельствует о том, что оба региона становятся более доступными. Более того, это развитие способствует расширению сотрудничества между двумя странами, сообщает Travel and tour world.

Кроме того, вероятно, откроется больше пограничных пунктов, что увеличит поток приграничных туристов из Китая. В Казахстане самым популярным местом для туристов из Китая является озеро Алаколь, известное своими грязевыми ваннами и купанием.

Пограничные порты в Синьцзяне, включая Алашанькоу и Хоргос, стали ключевыми воротами для китайских туристов, желающих исследовать Казахстан, а туристический сектор Казахстана также выиграл от увеличения числа китайских туристов. Алматы, крупнейший город Казахстана, отметил значительный рост числа китайских туристов. В первой половине 2025 года город посетили 54 100 китайских туристов, что на 33,4% больше, чем в предыдущем году. Этот рост туристического потока является прямым результатом упрощения визового режима и более тесного сотрудничества между китайскими и казахстанскими туристическими агентствами.

Казахстан представляет инновации в сфере туризма на Глобальном туристическом форуме 2025 года в Брюсселе — OpEd

Представители посольства РК в Бельгии и Бюро по туризму г. Алматы приняли участие в Глобальном туристическом форуме 2025, который объединил ведущих деятелей туристической отрасли, международных экспертов и представителей бизнеса из более чем 50 стран. Как сообщает Eurasia Review присутствие казахской делегации символизировало не только национальную гордость, но и приверженность страны зеленому туризму, культурному разнообразию и инновациям.

В ходе церемонии вручения премии World Tourism Awards 2025, состоявшейся в рамках форума, город Алматы получил специальную награду за инновации в сфере туризма и городскую трансформацию, что подчеркнуло его достижения в устойчивом городском развитии и современной туристической инфраструктуре.

Казахстан привлек значительное внимание на Глобальном туристическом форуме 2025 года благодаря своей креативной и богатой культурной презентации. При поддержке посольства Казахстана в Брюсселе на стенде Казахстана была представлена ​​традиционная казахская юрта, символизирующая кочевое наследие и самобытность культуры страны, пишет издание.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости об электронном Парламенте, победе павильона Казахстана на EXPO 2025 и о юном футбольном таланте Дархане Сатпаеве.