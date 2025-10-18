Электронный парламент, рост ВВП, футбольный талант: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Trend: e-Parlament может стать востребованным инструментом в Казахстане — Токаев

Электронный парламент (e-Parlament) в перспективе может стать таким же востребованным инструментом в Казахстане, как и нынешнее электронное правительство e-Gov, заявил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Рабочей группы по Парламентской реформе, сообщает Trend.

— Предстоящая реформа парламента синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире, — цитирует Токаева издание.

По его словам, в ряде стран уже апробируются элементы электронного парламента, призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса.

Anews: Казахстан и ЕС углубляют стратегическое партнерство в области зеленой энергетики

Казахстан закрепил свою роль ключевого партнера Европейского Союза в области устойчивой энергетики, подписав в Брюсселе ряд стратегически важных соглашений с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, сообщает азербайджанское агентство Anews.

Ожидается, что соглашения, подписанные в ходе форума Global Gateway, откроют доступ к инвестициям в проекты возобновляемой энергетики, модернизацию сетей и строительство крупных гидроэлектростанций, включая крупную ГЭС Камбар-Ата-1 в Кыргызстане.

Подписанные меморандумы отражают растущий интерес ЕС к диверсификации источников критически важного сырья и энергетической инфраструктуры, особенно в условиях изменения геополитической динамики в регионе, говорится в статье.

Синьхуа: Казахстан экспортировал 60,5 млн тонн нефти с начала 2025 года

За январь–сентябрь 2025 года экспорт нефти из Казахстана составил 60,5 млн тонн или 114,9 проц. к аналогичному периоду 2024 года. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Как сообщил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов на заседании правительства, план экспорта нефти на 2025 год — 70,5 млн тонн.

Объем добычи нефти и газового конденсата за отчетный период в стране составил 75,7 млн тонн или 113,2 проц. к аналогичному периоду прошлого года. План добычи нефти и газового конденсата на 2025 год — 96,2 млн тонн. Объем производства сжиженного нефтяного газа равен 2,3 млн тонн, или в сравнении с девятью месяцами 2024 года — 101,1 проц.

За январь–сентябрь производство нефтепродуктов составило 11,6 млн тонн или 110,1 проц. к аналогичному периоду прошлого года. По итогам года планируется произвести 13,7 млн тонн нефтепродуктов, пишет издание.

АЗЕРТАДЖ: Казахстанские морские порты увеличили грузооборот до 4,5 миллиона тонн

За первые шесть месяцев 2025 года объем перевалки грузов через казахстанские морские порты составил 4,5 млн тонн, что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на казахстанские СМИ, эти итоги были озвучены на совещании в Министерстве транспорта Казахстана, посвященном вопросам текущего состояния и дальнейшего развития морской отрасли.

Отмечено, что существенный рост продемонстрировали также контейнерные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, укрепляя позиции Казахстана как важного звена Евразийского логистического моста.

Interfax: ВВП Казахстана вырос на 6,3% за 9 месяцев

ВВП Казахстана в январе–сентябре 2025 года вырос на 6,3%, сообщает Interfax со ссылкой на заместителя министра национальной экономики РК Азамата Амрина.

— Рост в реальном секторе составил 8,1%, в то время как в сфере услуг рост составил 5,3%. Среди отраслей промышленности наибольший рост демонстрируют транспорт, строительство и горнодобывающая промышленность. Торговля увеличилась на 8,8%, обрабатывающая промышленность — на 6,2%, сельское хозяйство — на 4,4%, — цитирует Амрина агентство.

Капитальные инвестиции выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге, в том числе частные инвестиции выросли на 7,8%.

Следующее поколение 2025: 60 лучших молодых талантов мирового футбола

Британская газета The Guardian назвала 60 лучших молодых талантов мирового футбола. В список самых перспективных игроков, родившихся в 2008 году, вошел форвард алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев.

— Сатпаев — самая яркая звезда «Кайрата», казахстанской команды, которая пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов этого сезона. Ожидания были высокими с тех пор, как он дебютировал в высшем дивизионе Казахстана в мае 2024 года — за три месяца до своего 16-летия — и он оправдал их в самые важные моменты, — пишет британская газета.

The Caspian Post: Казахстан одержал победу на ЭКСПО-2025 в Осаке, представив павильон, отмеченный наградами

12 октября павильон Казахстана получил золотую награду в категории C (павильоны площадью менее 1750 м²) за развитие темы, выделив его среди 90 стран-участниц, сообщает The Caspian Post.

С первого дня открытия выставки павильон быстро стал фаворитом среди японских и иностранных посетителей. Павильон Казахстана продемонстрировал богатую культуру, традиции, историю страны и впечатляющие достижения в области цифровых инноваций и устойчивого развития. В рамках выставки состоялось девять деловых и культурных мероприятий, что стало динамичной площадкой для международного сотрудничества и обмена опытом, пишет издание.

BBC: Инопланетные земли, когда-то скрытые под океаном

Мангистауская область Казахстана стала героем нового сюжета на международном телеканале BBC.

Видеоролик под названием The alien lands once hidden beneath the ocean, опубликованный на платформе BBC Reel, посвящен впечатляющим природным ландшафтам и геологическому прошлому региона Мангистау. В ролике демонстрируются необычные по своей красоте плато, каньоны и скалы, образовавшиеся миллионы лет назад на месте древнего океана. Авторы материала подчеркивают, что территория современного западного Казахстана ранее была морским дном, что объясняет уникальную структуру и рельеф этой местности, напоминающие пейзажи с другой планеты.

Кроме того, в выпуске рассказывается о культурном и туристическом потенциале Мангистау, который благодаря своей уникальной природе, историческому наследию и сочетанию традиций с современными маршрутами привлекает все больше путешественников.

Euronews: Откройте для себя Коргалжынский заповедник: Убежище тысяч фламинго в Казахстане

Коргалжынский государственный природный заповедник — это уголок нетронутой дикой природы, где можно увидеть величественных розовых фламинго в их естественных местах гнездования, пишет Еuronews.

Всего в двух часах езды от Астаны раскинулся Коргалжынский государственный природный заповедник — крупнейшая охраняемая территория Казахстана и объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На площади более 543 тысяч гектар простираются водно-болотные угодья, ставшие домом для сотен видов птиц и растений, а также важным перевалочным пунктом на миграционных маршрутах.

Главная жемчужина заповедника — птицы фламинго, которые каждую весну прилетают сюда тысячами, достигая самой северной точки своего ареала. Коргалжын ежегодно привлекает тысячи экотуристов из Европы и Азии, пишет Euronews.

ТАСС: Караван из 1 тыс. верблюдов в Казахстане вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Караван из 1 тыс. верблюдов, которые прошли 1 км в Алматинской области Казахстана, вошел в книгу рекордов Гиннесса. Еще одна уникальность события в том, что все животные принадлежат одному владельцу, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

— Караван из тысячи одногорбых верблюдов, прошедший один километр в селе Курты Илийского района 20 сентября, официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Сертификат о мировом достижении вручил представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард-Уильям Стэннинг, — указано в сообщении.

Стэннинг отметил уникальность рекорда из-за того, весь караван принадлежит одному человеку. Местные власти уверены, что мировое признание важно для всей страны как символ культурного наследия и национального духа, пишет ТАСС.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о XII саммите Организации тюркских государств, парламентской реформе и визите Джеки Чана в Алматы.