Визит Токаева в Армению, строительство ТЭЦ, новый закон: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе о Казахстане было много публикаций в ряде зарубежных СМИ. На страницах мировой прессы публиковались статьи об официальном визите Президента в Армению, соглашении о строительстве новых ТЭЦ. Что еще писала международная пресса о Казахстане - в обзорном материале агентства Kazinform.

News.am: Касым-Жомарт Токаев: Казахстан готов увеличить экспорт в Армению до $350 млн

Армянское новостное агентство News.am сообщило том, что Казахстан заинтересован в углублении торгово-экономического сотрудничества с Арменией. Об этом заявил находящийся с визитом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном пресс-брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 15 апреля 2024 года в рамках своего официального визита в Ереван.

По данным агентства, Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув особое уважение к богатой истории и культуре Армении, отметил, что Армения является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

- Интенсификация двусторонних связей является общей целью, - процитировали Касым-Жомарта Токаева News.am.

Издание отмечает, что во время переговоров особое внимание было уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент Казахстана отметил, что сотрудничество в этой сфере за последние пять лет расширилось, но потенциал не использован в полной мере. Кроме того, лидер Казахстана подчеркнул, что цели двух государств совпадают в вопросах регионального и международного мира и стабильности.

The Times of Central Asia: Президент Казахстана подписал знаковый закон о домашнем насилии

Новостной портал The Times of Central Asia сообщил о том, что Президент Касым-Жомарт Токаев подписал принятые Парламентом Казахстана 11 апреля изменения и дополнения в законодательные акты и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся обеспечения прав женщин и безопасности детей. По данным портала, эта инициатива является первой в СНГ с точки зрения обеспечения защиты женщин и детей в стране.

-...новое законодательство криминализирует домашнее насилие, ужесточает наказания для виновных и предусматривает ряд профилактических мер наряду с карательными. Он также предусматривает ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей. В целом, это важный шаг в совершенствовании правовых, экономических и социальных основ государственной политики и укреплении принципа социального равенства с нулевой терпимостью к насилию в отношении женщин и детей, - говорится в статье The Times of Central Asia.

Агентство сообщает, что международные организации высоко оценили внесенные законодательные изменения, назвав их «важнейшим шагом на пути к равенству, справедливости и безопасности для всех граждан», которые «закладывают основу для стабильного, процветающего общества».

24.kg: Президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Астану

Кыргызское новостное агентство 24.kg сообщило о том, что Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Казахстан. В международном аэропорту Астаны Садыра Жапарова лично встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

- В рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан запланированы двусторонние переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, участие в шестом заседании Высшего Межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана и церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса «Манас» в городе Астане, - говорится в статье 24.kg.

В статье отмечается, что в Казахстане проходит ряд мероприятий, таких как бизнес-форум «Кыргызстан — Казахстан», круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахстанский молодежный форум и форум ученых, а также гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана с участием президентов двух государств.

Daryo: Казахстанско-кыргызский бизнес-форум принес соглашения на $300 млн долларов, стимулируя экономическое сотрудничество

Узбекское новостное агентство Daryo пишет о том, что на полях казахстанско-кыргызского бизнес-форума, состоявшегося 17 апреля в Астане, было достигнуто важное событие: бизнесмены обеих стран подписали коммерческие соглашения на общую сумму $300 млн долларов. Мероприятие послужило платформой для развития экономического сотрудничества и укрепления двусторонних связей между двумя соседями по Центральной Азии.

- Среди ключевых подписанных соглашений - венчурные проекты, направленные на реализацию проектов в различных секторах, включая строительство солнечных электростанций, создание завода ферросплавов, развитие распределительного центра на территории Кыргызской Республики, а также содействие поставкам сельскохозяйственной продукции. Эти инициативы не только обещают существенный экономический рост, но и подчеркивают взаимную приверженность устойчивому развитию и диверсификации энергетики, - говорится в статье Daryo.

Агентство также пишет о том, что участие видных компаний из различных секторов, таких как машиностроение, промышленность, металлургия, строительство, логистика, сельское хозяйство, фармацевтика, инвестиции и услуги, еще раз подчеркнуло широкий спектр возможностей двустороннего сотрудничества. В конце 2023 года товарооборот между двумя странами значительно вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом, достигнув впечатляющих $1,6 млрд. Экспорт Казахстана составил почти 69% от общего объема торговли, составив $1,1 млрд, что означает рост на 35,8%. Импорт из Кыргызстана составил $495,2 млн (рост на 9%).

EFE Comunica: Казахстан отменил Астанинский международный форум из-за сильного наводнения

Испанское новостное агентство EFE Comunica сообщило о том, что Правительство Казахстана отменило предстоящий международный форум в Астане, запланированный на июнь этого года из-за крупнейшего за последние десятилетия наводнения, которое случилось в Казахстане.

- Беспрецедентное наводнение, опустошившее большие территории Казахстана, требует перенаправления всех имеющихся ресурсов на усилия по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим, - процитировали Президент Касым-Жомарта Токаева EFE Comunica.

В статье сообщается, что Президент Казахстана, заявил в пресс-релизе, что надеется, что участники поймут решение перенести мероприятие на следующий год.

EFE Comunica пишет, что из-за наводнения в нескольких регионах Казахстана более 102 000 человек покинули свои дома, в том числе 34 000 детей.

Interfax: Москва и Астана подписали соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане

Российское новостное агентство Interfax сообщило о том, что министерства энергетики Казахстана и России подписали соглашение о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

- Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощный импульс в их дальнейшем развитии, - процитировали министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева Interfax.

Агентство отмечает, что объекты будут построены «под ключ» за счет средств инвесторов. Станции расположатся в городах Кокшетау (мощностью 240 МВт), Семее (360 МВт) и Усть-Каменогорске (360 МВт). Они будут работать на угле.