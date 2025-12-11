Визит Пезешкиана в Казахстан: эксперт рассказал о причинах и геополитическом контексте

Гасимов отметил, что ранее взаимодействие между Казахстаном и Ираном не отличалось особой интенсивностью, поэтому визит Пезешкиана воспринимают как сигнал к возможному углублению отношений.

— Я бы не стал говорить о каком-то прорыве в отношениях между Ираном и Центральной Азией. Мы видели в прошлом году, что Казахстан — самый сильный экономический игрок в регионе — не был той страной, с которой Иран активно сотрудничал в сфере безопасности и других областях. Гораздо более тесные связи у Ирана были с Узбекистаном или Таджикистаном, который является лингвистически близкой страной, — отметил эксперт.

По его словам, сотрудничество с Казахстаном приобретает особую значимость и на фоне меняющейся геополитической динамики в Кавказском регионе.

— Но визит в Казахстан показывает, что Иран стремится диверсифицировать свою внешнюю политику и взаимодействовать с теми государствами, где это возможно и эффективно. Это связано с тем, что страна сейчас находится в условиях серьезной экономической и политической изоляции и переживает глубокий финансовый и экологический кризис, — подчеркнул Заур Гасимов.

Напомним, Масуд Пезешкиан прибыл в Астану с официальным визитом по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

