Визит Пашиняна, закон об ИИ и АЭС «Балқаш»: что пишут мировые СМИ о Казахстане

ТАСС: Токаев предложил коллегам в Центральной Азии сотрудничество по добыче редкоземов

Государства Центральной Азии, обладающие значительными запасами редкоземельных металлов, могли бы объединить усилия в сфере их добычи и переработки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева на седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

— Перспективным видится взаимодействие в области добычи и переработки редкоземельных металлов. Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединять усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений, — подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что ранее Казахстан предложил создать в Астане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам. Такой центр «мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки», — сказал Президент РК.

Euronews: Узбекистан и Казахстан запускают проекты на 1,3 млрд долларов и планируют рост торговли

Президент Казахстана Токаев посетил Ташкент перед 7-й Консультативной встречей глав государств и провел переговоры с Президентом Узбекистана Мирзиеевым. Были запущены новые совместные проекты. Как пишет Euronews, это укрепит экономическое, торговое и промышленное сотрудничество между двумя странами,

Узбекистан и Казахстан объявили о запуске новых совместных проектов стоимостью 1,3 млрд долларов, а также подтвердили намерение довести ежегодный двусторонний товарооборот до 10 млрд долларов к 2030 году, пишет издание.

Postimees: Карис на встрече с Токаевым: Эстония может стать для Казахстана связующим звеном с Европой

Как сообщает эстонское информационное агентство Postimees, в Астане состоялась встреча Президента Эстонии Алара Кариса с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны уделили основное внимание вопросам международной безопасности и возможностям сотрудничества в сферах предпринимательства, образования и культуры.

— Казахстан соединяет две части света — Европу и Азию. Для Европейского союза Казахстан является стратегическим партнером в центральноазиатском регионе. Для Эстонии сотрудничество с Казахстаном означает возможность развивать экономические, образовательные и культурные связи, а также стать связующим звеном, воротами в Европейский союз, — отметил президент Карис.

Armenpress: В Астане началась встреча премьер-министра Армении и Президента Казахстана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом, пишет Armenpress.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Никола Пашиняна в Акорде. В рамках визита запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в беседе с журналистами, сообщил, что ключевыми вопросами повестки дня встречи с казахстанскими партнерами являются вопросы логистики и торговли.

Он подчеркнул, что последние логистические решения свидетельствуют о большом потенциале сотрудничества.

— Транзитный потенциал очень велик, и его необходимо использовать экономическим субъектам. Мы постараемся создать для этого стимул. Если есть альтернативный путь, позволяющий найти новые логистические решения, то это необходимо сделать. Сегодня логистические расходы имеют большое значение в международной торговле. В этом смысле поиск логистических решений с Казахстаном открывает большие возможности, — сказал он.

АЗЕРТАДЖ: В Казахстане принят закон, защищающий граждан от манипуляций ИИ

Казахстан принял первый в Центральной Азии Закон «Об искусственном интеллекте».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, документ формирует новую правовую основу, которая позволяет внедрять ИИ в экономику и государственные сервисы, сохраняя главный приоритет права, свободы и достоинство человека.

Новый закон вводит принципы, которые должны защищать каждого гражданина. Человек имеет право знать, что в принятии решения участвовала система ИИ, может запросить объяснение, если автоматическое решение затронуло его интересы, а его данные должны обрабатываться только в рамках закона и только с надлежащей защитой.

Закон прямо запрещает создание и использование систем, которые пытаются манипулировать поведением человека, использовать его уязвимость, формировать социальный рейтинг, определять эмоции без согласия или собирать данные незаконно.

Отдельная часть закона касается синтетического контента изображений, видео, аудио и текстов, созданных искусственным интеллектом и имитирующих реальные события или людей. Такие материалы должны быть четко и заметно маркированы, чтобы каждый пользователь понимал, что перед ним сгенерированная информация, сообщает агентство.

The Times of Central Asia: Казахстан называет первый атомный объект «Балқаш»

Казахстан официально назвал свою первую АЭС «Атомная электростанция „Балқаш“ по итогам национального конкурса. Всего было более 10 000 уникальных названий, предлагаемых гражданами по всей стране, пишет The Times of Central Asia.

Конкурс на название новой АЭС проводился через платформу eGov Mobile и проходил с 25 сентября по 10 октября. Открытый для граждан в возрасте 16 лет и старше, конкурс получил 27 157 заявок, что позволило получить 10 460 уникальных предложений по названиям.

Победившее название было представлено 882 участниками, что поставило его на вершину рейтинга популярности. Агентство по атомной энергии отметило, что присвоение атомным электростанциям названий по их географическому положению соответствует международным конвенциям.

Комиссия также утвердила следующий официальный вариант названия на английском языке: «Balkhash Nuclear Power Plant».

Участники, предложившие название «Балқаш» в течение месяца, получат, электронные сертификаты соавторства в мобильном приложении eGov Mobile, пишет The Times of Central Asia.

The Caspian Post: Казахстан дебютирует в глобальном рейтинге суперкомпьютеров TOP-500

Казахстан официально вошел в международный список TOP-500 самых мощных в мире суперкомпьютеры впервые, пишет The Caspian Post со ссылкой на Instagram министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева.

Согласно последнему рейтингу, суперкомпьютер под названием Alem.Cloud ворвался в ТОП-100, заняв 86-е место с производительностью 20,48 PFlop/s (Rmax).

Trend: Казахстан предложил ОТГ усилить поддержку национальных обществ Красного Полумесяца

Казахстан выступил с инициативой направить согласованное послание главам тюркских государств о необходимости усилить государственную поддержку национальных обществ Красного Полумесяца.

Как сообщает Trend, данное предложение было озвучено президентом Национального общества Красного Полумесяца Казахстана Еркебеком Аргымбаевым на встрече руководителей Сети Красного Полумесяца государств-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ) в Баку.

Он предложил, чтобы Секретариат и нынешний председатель тюркской сети совместно подготовили это обращение. В нем необходимо подчеркнуть ключевые аспекты, требующие внимания: укрепление правового статуса, развитие институционального потенциала, усиление материально-технической базы, расширение сети филиалов, а также увеличение человеческих и финансовых ресурсов обществ, пишет издание.

Akipress: Казахстан поддерживает резолюцию ООН по прекращению огня в Газе

Министерство иностранных дел Казахстана приветствует принятие резолюции 2803 (2025) Совета Безопасности ООН о Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, сообщает Akipress со ссылкой на министерство.

Принятие резолюции является важнейшим шагом на пути к урегулированию ситуации в секторе Газа, восстановлению доверия между сторонами и продвижению к прочному миру на Ближнем Востоке.

Казахстан неизменно выступает за мирное, комплексное и устойчивое урегулирование ближневосточного вопроса на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности, норм международного гуманитарного права, а также принципа «двух государств», предусматривающего создание независимого, жизнеспособного и территориально непрерывного Государства Палестина, пишет издание.

Euronews: Алматинский «Кайрат» привозит Лигу чемпионов в Центральную Азию

Крупнейший город Казахстана — Алматы — продвинул главный турнир УЕФА дальше на восток, чем когда-либо прежде. Местный клуб «Кайрат» вошел в историю как самая восточная команда, вышедшая в Лигу чемпионов. Матч в Алматы провели более чем в 13 часах летного пути от Мадрида — это одна из самых удаленных встреч турнира, пишет Euronews.

Неожиданная жеребьевка УЕФА привела в Казахстан одну из самых титулованных команд мира — мадридский «Реал». Всю страну охватила футбольная лихорадка: билеты исчезли из продажи за считанные часы, и сотни тысяч болельщиков лишились шанса попасть на игру мечты.

Эта новость вызвала волну восторга по всему Казахстану — и в сети, и за ее пределами. Казнет заполонили нейросетевые мемы с Килианом Мбаппе в казахской национальной одежде, пробующим блюда местной кухни — традиционный жест гостеприимства в Казахстане для почетных гостей. Тем временем весь город окрасился в желто-черные тона — цвета местного клуба.

Помимо футбола, событие заметно повлияло на сам город. По данным управления туризма Алматы, матч привлек десятки тысяч внутренних туристов, включая более пяти тысяч гостей из-за рубежа. Большинство иностранных болельщиков приехали из Китая, Индии, России, Японии, Великобритании, Испании и других стран.

Муниципальные власти отмечают, что экономический эффект от матча оказался значительным. По оценкам компании Mastercard, во время пребывания средние расходы одного иностранного туриста в Алматы составляют около 1 300 евро.

Reuters: Вратарь сборной Казахстана Анарбеков заставил Бельгию отложить выход на чемпионат мира

Вратарь сборной Казахстана Темирлан Анарбеков совершил серию впечатляющих сейвов, не позволив Бельгии досрочно оформить путевку на чемпионат мира — матч группового раунда J на «Астана Арене» завершился вничью 1:1. Об этом пишет агентство Reuters.

Казахстан поразил бельгийцев быстрым голом на девятой минуте: Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории национальной сборной.

Вратарь, которому 22 года, снова спас команду на 61-й минуте, когда мяч несколько раз рикошетил в штрафной, попал в Нуралы Әлипа и, казалось, должен был стать автоголом — но голкипер выручил и в этой суматохе, пишет издание.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о визите Токаева в РФ, рекорде Елены Рыбакиной и национальном фонде криптовалюты.