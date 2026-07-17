Выжившему при пожаре на заправке в Актобе мужчине проведут уникальную операцию

В июне 2026 года в результате возгорания автомобиля пострадал водитель, трое пассажиров погибли. Как выяснилось, это были супруга и двое несовершеннолетних детей автовладельца. Сейчас мужчина уже на протяжении месяца находится в больнице и проходит курс лечения, передает корреспондент Kazinform.

В настоящее время пациент получает медицинскую помощь в Актюбинской городской многопрофильной больнице № 1. В момент возгорания автомобиля 54-летний мужчина получил ожоги почти половины поверхности тела.

— Состояние пациента стабильное, гемодинамические показатели находятся в норме. Пациент получает необходимое лечение в профильном отделении. Ожоговые раны на лице и конечностях постепенно заживают. В соответствии с планом лечения в дальнейшем на ожоговые раны в области грудной клетки планируется провести аутодермопластику, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.

Напомним, 19 июня на газозаправочной станции загорелся стоявший автомобиль, в результате чего в огне погибли 3 человека.

После этого происшествия владелец газозаправочной станции был взят под стражу. Было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».