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    Выжившему при пожаре на заправке в Актобе мужчине проведут уникальную операцию

    В июне 2026 года в результате возгорания автомобиля пострадал водитель, трое пассажиров погибли. Как выяснилось, это были супруга и двое несовершеннолетних детей автовладельца. Сейчас мужчина уже на протяжении месяца находится в больнице и проходит курс лечения, передает корреспондент Kazinform.

    Выжившему при пожаре на заправке в Актобе мужчине проведут уникальную операцию
    Фото: freepik.com

    В настоящее время пациент получает медицинскую помощь в Актюбинской городской многопрофильной больнице № 1. В момент возгорания автомобиля 54-летний мужчина получил ожоги почти половины поверхности тела.

    — Состояние пациента стабильное, гемодинамические показатели находятся в норме. Пациент получает необходимое лечение в профильном отделении. Ожоговые раны на лице и конечностях постепенно заживают. В соответствии с планом лечения в дальнейшем на ожоговые раны в области грудной клетки планируется провести аутодермопластику, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.

    Напомним, 19 июня на газозаправочной станции загорелся стоявший автомобиль, в результате чего в огне погибли 3 человека.

    После этого происшествия владелец газозаправочной станции был взят под стражу. Было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». 

    Пожар Пострадавшие Регионы Казахстана Актобе Происшествия Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор