Выжившего после массовой драки в Шымкенте перевели из реанимации

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, состояние пациента оценивается как средней степени тяжести и стабильное. Все жизненно важные показатели пришли в норму. 36-летнего мужчину перевели из реанимационного отделения в хирургическое.

— Пациент 1990 года рождения получает лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, — уточнили в ведомстве.

Массовая драка произошла днем 20 января на оживленной проезжей части после незначительного ДТП. На глазах у десятков очевидцев участники конфликта — некоторые в масках и с ножами — действовали открыто и жестоко. По предварительным данным, авария могла быть лишь ширмой для заранее спланированных «криминальных разборок».

В результате погиб 40-летний Василий Колесников, сын известного в Шымкенте тренера по греко-римской борьбе. По данным камер видеонаблюдения, мужчину насильно посадили в автомобиль, вывезли в Туркестанскую область и оставили тело возле центральной районной больницы Ордабасинского района. У погибшего были зафиксированы переломы рук и ног.

Второй пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

Версия защиты

Интересы семьи погибшего представляет адвокат Талгат Есимов. По его словам, задержаны еще трое подозреваемых, которые ранее скрывались в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

— Точное количество задержанных по делу об убийстве Василия Колесникова может сильно удивить. Позже уточню. Это, по сути, целый конгломерат зла, — отметил адвокат.

Официально в департаменте полиции Шымкента информацию о новых задержаниях пока не подтверждали. Ранее, 21 января, правоохранительные органы сообщили о задержании четырех подозреваемых в убийстве, похищении человека и хулиганстве. Розыск остальных участников, как отмечалось, продолжается.

Ранее в МВД сообщили о возбуждении трех уголовных дел по фактам убийства и покушения на убийство, похищения человека, а также хулиганства с применением оружия.

В Шымкент направили руководители подразделений центрального аппарата — криминальной полиции, следственного департамента и службы собственной безопасности. Они проведут служебное расследование, чтобы установить причины и условия, при которых преступление было совершено в дневное время и оценят работу комплексных сил полиции.

Расследование продолжается.