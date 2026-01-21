Убийство, похищение и хулиганство: в Шымкенте задержаны четверо фигурантов массовой драки
Подозреваемые доставлены в изолятор временного содержания. Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганства.
— Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, — сообщили в ведомстве.
Напомним, 20 января в результате массовой драки 40-летний мужчина скончался от ножевых ранений, еще один пострадавший был госпитализирован и находится в реанимации.
По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям — «убийство», «хулиганство» и «похищение человека».
— Для установления и задержания подозреваемых были задействованы все силы и средства департамента полиции. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, — отметили в правоохранительных органах.
Расследование продолжается.