    21:12, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Армению и Азербайджан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Армению и Азербайджан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс
    Фото: verelq.am

    В своем сообщении Дональд Трамп поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение Мирного соглашения, подписанного в августе прошлого года, а также анонсировал визит вице-президента США в обе страны.

    — Я хочу поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение Мирного соглашения, которое мы подписали в августе прошлого года. Это была жестокая война — одна из восьми, которые мне удалось остановить, — но теперь у нас есть процветание и мир, — отметил Трамп.

    По его словам, визит Джей Ди Вэнса направлен на развитие мирных инициатив и продвижение так называемого «Маршрута Трампа» для международного мира и процветания.

    — Мы укрепим стратегическое партнерство с Азербайджаном, заключим соглашение о мирном ядерном сотрудничестве с Арменией, договоренности в интересах американских производителей полупроводников, а также соглашения о поставках Азербайджану оборонной продукции, произведенной в США, включая бронежилеты, катера и другую технику, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Армения и США планируют создать совместную компанию в рамках проекта TRIPP.

