Армения и США создадут совместную компанию в рамках проекта TRIPP

Об этом говорится в опубликованном Министерством иностранных дел Армении тексте совместного заявления о рамочном соглашении между Арменией и США по реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Согласно документу, Армения намерена санкционировать и содействовать созданию TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании планируется предоставить право застройки на первоначальный срок 49 лет. При этом Армения намерена предложить США долю в размере 74%, сохранив за собой 26% участия. По истечении указанного срока сотрудничество может быть продлено еще на 50 лет, с предоставлением правительству Армении дополнительной доли собственности, что позволит увеличить ее участие в компании до 49%.

Ожидается, что TRIPP Development Company будет напрямую реализовывать железнодорожные и автомобильные проекты в рамках инициативы, а также создавать дочерние компании или специализированные структуры для отдельных компонентов программы TRIPP. При этом Ереван сохраняет полный контроль над вопросами национальной безопасности, правоохранительной деятельности, а также таможенного оформления торговли и транзита через зону TRIPP.

Кроме того, Армения намерена предоставить компании исключительные права в сфере планирования, проектирования, развития, строительства, эксплуатации и обслуживания мультимодальной транзитной инфраструктуры в пределах намеченных маршрутов. Эти полномочия также включают создание организаций специального назначения для отдельных инфраструктурных проектов, заключение договоров со строительными компаниями, операторами и поставщиками услуг, формирование и взимание доходов от инфраструктурной деятельности, а также управление маршрутом TRIPP как частью интегрированной транспортной системы.

Права на застройку могут охватывать железнодорожную, автомобильную, энергетическую, цифровую и иную вспомогательную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что практическая фаза реализации проекта «Маршрут Трампа», предусматривающая начало строительных работ, намечена на 2026 год.