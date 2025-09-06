РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:30, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Выступление Токаева на саммите ШОС, аудит ИКАО: что пишут мировые СМИ о Казахстане

    На этой неделе зарубежные СМИ неоднократно писали о Казахстане. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране читайте в подборке агентства Kazinform.

    Выступление Токаева на саммите ШОС, аудит ИКАО
    Коллаж: Akorda / bayterek.kz / icao.int / Canva

    Anadolu Ajansi: Казахстан всецело поддерживает ключевые цели Шанхайской организации сотрудничества

    Шанхайская организация сотрудничества по праву оценивается в мировом сообществе как эффективная, влиятельная, востребованная международная структура. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета глав государств — членов ШОС в городе Тяньцзинь в Китае в понедельник, 1 сентября, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu  со ссылкой на Акорду.

    — Казахстан всецело поддерживает ключевые цели ШОС: равноправный многополярный миропорядок, безопасность и стабильность, невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие, справедливую международную торговлю и взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество, — отметил Глава государства.

    Как пишет турецкое информационное агентство, приоритетные задачи Организации служат благородной цели обеспечения благополучия, безопасности и устойчивого развития народов в новую технологическую эпоху, подчеркнул Глава государства.

    — Будучи твердо приверженным основополагающим принципам уставных документов ШОС, Казахстан считает абсолютно актуальными совместные усилия в борьбе против «трех зол»: терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма. Мы выступаем за дальнейшее укрепление «Шанхайского духа», ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности, — цитирует Касым-Жомарта Токаева Anadolu.

    Также Касым-Жомарт Токаев заявил на саммите в формате «ШОС плюс», что ситуация в Каспийском море, где фиксируется снижение уровня воды, близка к экологической катастрофе, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

    — Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, — цитирует Токаева агентство со ссылкой на Акорду.

    Trend: Казахстан и Китай подписали более 70 коммерческих соглашений

    В столице Китая, городе Пекин прошло 8-е заседание казахско-китайского делового совета с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Государственного совета КНР, члена Постоянного комитета Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Дин Сюэсяна, сообщает азербайджанское информационное агентство Trend со ссылкой на Акорду.

    По итогам заседания казахско-китайского Делового совета подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более $15 миллиардов.

    Выступая на заседании, Президент Токаев представил инвестиционный потенциал Казахстана и подчеркнул особое значение двусторонних отношений. Он назвал Китай «данным судьбой надежным соседом, близким другом и вечным стратегическим партнером» страны, пишет Trend.

    Глава государства также сообщил, что общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил $27 миллиардов. Он также отметил, что пропускная способность транзитного коридора «Китай — Европа» через территорию Казахстана вырастет в пять раз.

    В числе приоритетных направлений сотрудничества с Китаем Токаев обозначил энергетику, развитие проектов по диверсификации экономики, а также предложил партнерам активнее развивать органическое сельское хозяйство, добавляет агентство. Отдельно он выделил важность взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, выразив заинтересованность в углублении сотрудничества в этой области.

    Арменпресс: Казахстан отменил визовый режим для граждан Армении

    Парламент Республики Казахстан 3 сентября ратифицировал два соглашения с Арменией, касающихся сотрудничества в сфере миграции и порядка пребывания граждан на территориях двух стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на телеграм-канал Мажилиса Парламента Казахстана.

    Согласно документу, срок пребывания на территориях данных стран для граждан Казахстана и Армении остается неизменным: 90 дней с момента пересечения государственной границы и не может превышать указанный срок в общей сложности в течение полугода.

    А по истечении указанного срока гражданам Армении будет разрешено находиться в Казахстане на основании разрешения на временное проживание. В настоящее время для этого требуется виза, пишет армянское информационное агентство.

    Также было ратифицировано Соглашение о сотрудничестве в сфере миграции между правительствами Казахстана и Армении, подписанное 15 апреля 2024 года в Ереване.

    Следует отметить, что граждане Казахстана и Армении могут взаимно посещать указанные страны при наличии удостоверения личности или ID-карты, добавляет Арменпресс.

    ТАСС: «Союз-5» доставят в Казахстан для первого запуска ракеты в октябре — ноябре

    Первый пуск совместного российско-казахстанского комплекса «Байтерек» с Байконура может состояться в последней декаде декабря текущего года, саму ракету-носитель «Союз-5» доставят в Казахстан в конце октября — начале ноября. Об этом сообщил журналистам вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков, пишет ТАСС.

    — Я думаю, что это [запуск] будет в 20-х числах декабря. Ожидаем, что ракета-носитель прибудет в конце октября — начале ноября. Начнутся работы по испытанию уже вместе с ракетой в комплексе. Если все пройдет успешно, мы будем готовы объявить дату старта, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

    Олжабеков добавил, что точную дату назовут ближе к декабрю после оценки всех условий старта.

    — Если будут какие-то замечания и потребуется время на их устранение, дата будет уточняться. И мы не исключаем, что она сдвинется чуть-чуть позднее. Поэтому более точную дату мы будем ближе к декабрю объявлять, — цитирует Олжабекова ТАСС.

    АЗЕРТАДЖ: В Казахстане проходит аудит ИКАО по авиационной безопасности

    2-14 сентября в Казахстане проходит аудит по авиационной безопасности, проводимый командой международных экспертов ИКАО в составе четырех специалистов, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.

    В ходе аудита будет проведена комплексная проверка национальной системы авиационной безопасности.

    Оценке подлежат международные аэропорты Астаны и Алматы, а также казахстанские авиакомпании. Особое внимание эксперты уделят соответствию национального законодательства международным стандартам и рекомендациям ИКАО, добавляет азербайджанское информационное агентство.

    Цель проверки — оценка эффективности действующих мер по обеспечению авиационной безопасности и выявление направлений для их дальнейшего совершенствования.

    На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о визите короля Иордании в Астану, новом сорте риса и победе «Кайрата».

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев ШОС Армения Казахстан Авиация Китай Виза Саммит ШОС
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают