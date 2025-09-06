Выступление Токаева на саммите ШОС, аудит ИКАО: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Anadolu Ajansi: Казахстан всецело поддерживает ключевые цели Шанхайской организации сотрудничества

Шанхайская организация сотрудничества по праву оценивается в мировом сообществе как эффективная, влиятельная, востребованная международная структура. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета глав государств — членов ШОС в городе Тяньцзинь в Китае в понедельник, 1 сентября, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на Акорду.

— Казахстан всецело поддерживает ключевые цели ШОС: равноправный многополярный миропорядок, безопасность и стабильность, невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие, справедливую международную торговлю и взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество, — отметил Глава государства.

Как пишет турецкое информационное агентство, приоритетные задачи Организации служат благородной цели обеспечения благополучия, безопасности и устойчивого развития народов в новую технологическую эпоху, подчеркнул Глава государства.

— Будучи твердо приверженным основополагающим принципам уставных документов ШОС, Казахстан считает абсолютно актуальными совместные усилия в борьбе против «трех зол»: терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма. Мы выступаем за дальнейшее укрепление «Шанхайского духа», ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности, — цитирует Касым-Жомарта Токаева Anadolu.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил на саммите в формате «ШОС плюс», что ситуация в Каспийском море, где фиксируется снижение уровня воды, близка к экологической катастрофе, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

— Сегодня в рамках столь представительного форума хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, — цитирует Токаева агентство со ссылкой на Акорду.

Trend: Казахстан и Китай подписали более 70 коммерческих соглашений

В столице Китая, городе Пекин прошло 8-е заседание казахско-китайского делового совета с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Государственного совета КНР, члена Постоянного комитета Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Дин Сюэсяна, сообщает азербайджанское информационное агентство Trend со ссылкой на Акорду.

По итогам заседания казахско-китайского Делового совета подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более $15 миллиардов.

Выступая на заседании, Президент Токаев представил инвестиционный потенциал Казахстана и подчеркнул особое значение двусторонних отношений. Он назвал Китай «данным судьбой надежным соседом, близким другом и вечным стратегическим партнером» страны, пишет Trend.

Глава государства также сообщил, что общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил $27 миллиардов. Он также отметил, что пропускная способность транзитного коридора «Китай — Европа» через территорию Казахстана вырастет в пять раз.

В числе приоритетных направлений сотрудничества с Китаем Токаев обозначил энергетику, развитие проектов по диверсификации экономики, а также предложил партнерам активнее развивать органическое сельское хозяйство, добавляет агентство. Отдельно он выделил важность взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, выразив заинтересованность в углублении сотрудничества в этой области.

Арменпресс: Казахстан отменил визовый режим для граждан Армении

Парламент Республики Казахстан 3 сентября ратифицировал два соглашения с Арменией, касающихся сотрудничества в сфере миграции и порядка пребывания граждан на территориях двух стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на телеграм-канал Мажилиса Парламента Казахстана.

Согласно документу, срок пребывания на территориях данных стран для граждан Казахстана и Армении остается неизменным: 90 дней с момента пересечения государственной границы и не может превышать указанный срок в общей сложности в течение полугода.

А по истечении указанного срока гражданам Армении будет разрешено находиться в Казахстане на основании разрешения на временное проживание. В настоящее время для этого требуется виза, пишет армянское информационное агентство.

Также было ратифицировано Соглашение о сотрудничестве в сфере миграции между правительствами Казахстана и Армении, подписанное 15 апреля 2024 года в Ереване.

Следует отметить, что граждане Казахстана и Армении могут взаимно посещать указанные страны при наличии удостоверения личности или ID-карты, добавляет Арменпресс.

ТАСС: «Союз-5» доставят в Казахстан для первого запуска ракеты в октябре — ноябре

Первый пуск совместного российско-казахстанского комплекса «Байтерек» с Байконура может состояться в последней декаде декабря текущего года, саму ракету-носитель «Союз-5» доставят в Казахстан в конце октября — начале ноября. Об этом сообщил журналистам вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков, пишет ТАСС.

— Я думаю, что это [запуск] будет в 20-х числах декабря. Ожидаем, что ракета-носитель прибудет в конце октября — начале ноября. Начнутся работы по испытанию уже вместе с ракетой в комплексе. Если все пройдет успешно, мы будем готовы объявить дату старта, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Олжабеков добавил, что точную дату назовут ближе к декабрю после оценки всех условий старта.

— Если будут какие-то замечания и потребуется время на их устранение, дата будет уточняться. И мы не исключаем, что она сдвинется чуть-чуть позднее. Поэтому более точную дату мы будем ближе к декабрю объявлять, — цитирует Олжабекова ТАСС.

АЗЕРТАДЖ: В Казахстане проходит аудит ИКАО по авиационной безопасности

2-14 сентября в Казахстане проходит аудит по авиационной безопасности, проводимый командой международных экспертов ИКАО в составе четырех специалистов, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.

В ходе аудита будет проведена комплексная проверка национальной системы авиационной безопасности.

Оценке подлежат международные аэропорты Астаны и Алматы, а также казахстанские авиакомпании. Особое внимание эксперты уделят соответствию национального законодательства международным стандартам и рекомендациям ИКАО, добавляет азербайджанское информационное агентство.

Цель проверки — оценка эффективности действующих мер по обеспечению авиационной безопасности и выявление направлений для их дальнейшего совершенствования.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о визите короля Иордании в Астану, новом сорте риса и победе «Кайрата».