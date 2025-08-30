Визит короля Иордании в Астану, победа «Кайрата»: что пишут мировые СМИ о Казахстане

The Jordan Times: Король и Президент Казахстана провели переговоры в Астане

Король Абдалла в среду провел переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане, в ходе которых стороны обсудили пути укрепления двусторонних связей и расширения сотрудничества в различных сферах, сообщает газета The Jordan Times.

Король поблагодарил Президента Токаева за теплый прием, подтвердив готовность и приверженность Иордании к укреплению сотрудничества между двумя странами.

Также он отметил, что подписание новых соглашений и меморандумов о взаимопонимании между странами создает прочную основу для расширения партнерства в таких областях, как торговля, энергетика, здравоохранение, культура, промышленность, сельское хозяйство и других ключевых сферах, пишет газета со ссылкой на заявление Королевского двора.

Президент Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и Иорданией переживают самый динамичный и продуктивный период за 30 лет, и что Казахстан придает большое значение укреплению партнерства с Иорданией, являющейся надежным партнером в арабском мире.

Он подчеркнул, что помимо общих интересов в политической и экономической сферах, Казахстан и Иордания связывают глубокие культурные и гуманитарные связи, а также общие ценности, основанные на истории, религии и традициях толерантности и взаимного уважения, пишет The Jordan Times.

Президент добавил, что визит Короля в Казахстан укрепит отношения между двумя странами и создаст условия для вывода партнерства на новый уровень.

Anadolu Ajansi: В Казахстане ожидают рост ВВП в 2026 году на уровне 5,4%

Реальный рост ВВП Казахстана в 2026 году составит 5,4%, а среднегодовой темп за три года достигнет 5,3%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр национальной экономики республики Серик Жумангарин, пишет турецкое информационное агентство Anadolu.

По его словам, были рассмотрены три сценария развития: базовый, умеренный и альтернативный. В базовом варианте среднегодовой рост ВВП за 10 лет составит 4,5%, что позволит увеличить номинальный ВВП до 473,2 трлн тенге к 2035 году.

Агентство сообщает, что в соответствии с прогнозом, доходы государственного бюджета в 2035 году увеличатся до 66,8 трлн тенге. При этом для снижения зависимости от сырьевого сектора размер гарантированного трансферта из Национального фонда предусмотрен с постепенным снижением до 2 трлн тенге начиная с 2029 года.

— Доходы государственного бюджета в 2035 году увеличатся до 66,8 трлн тенге. Гарантированный трансферт предусмотрен со снижением до 2 трлн тенге с 2029 года. Дефицит бюджета определен с постепенным снижением до 0,4% к ВВП в 2029 году и достижением нулевого уровня начиная с 2030 года, — подчеркнул Серик Жумангарин.

БелТА: Первая «Ярмарка Содружества» пройдет в 2026 году в Казахстане

Первое заседание экспертной группы по согласованию проекта положения о межгосударственной программе «Ярмарка Содружества» состоялось в Отделении Исполнительного комитета СНГ в Москве. Об этом БелТА сообщили в Департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ.

Белорусское информационное агентство пишет, что инициатива проведения «Ярмарки Содружества» была высказана Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в октябре 2024 года на заседании Совета глав государств СНГ.

Мероприятие предлагается проводить на ежегодной основе в городах государств — участников СНГ по маршруту Великого шелкового пути. Первую ярмарку планируется провести в Казахстане в 2026 году. В рамках ярмарки будут представлены ремесленные изделия и народные промыслы стран СНГ, а также инновационная продукция агропромышленного комплекса. Для участников «Ярмарки Содружества» планируется организовывать культурно-массовые, обучающие мероприятия, презентацию продукции, знакомство с местными обычаями и традициями, национальным культурным наследием, сообщает БелТА.

Заседание экспертной группы прошло под председательством Казахстана.

Эксперты обсудили предложения по проекту документа, касающиеся организационных вопросов проведения «Ярмарки Содружества», добавляет агентство.

Работа по согласованию проекта положения будет продолжена в ходе очередного заседания экспертной группы, которое планируется провести в октябре 2025 года.

Синьхуа: В Казахстане выведен новый сорт риса

В Казахском научно-исследовательском институте рисоводства имени Ибрая Жахаева в Кызылординской области проходят испытания нового сорта риса «Сыр Сулуы», сообщает китайское информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации страны.

По данным института, новый сорт отличается сокращенным сроком созревания — 105-110 дней, что позволяет значительно экономить воду. При правильном соблюдении агротехнических мероприятий урожайность может достигать 80-85 центнеров с гектара. В настоящее время в Кызылординской области выращиваются в основном российские сорта риса, для созревания которых требуется 120-125 дней, пишет агентство.

— Водохозяйственная ситуация в южных регионах Казахстана выдвигает необходимость поиска и разработки новых способов экономии воды. С учетом глобального изменения климата подобные сорта сельскохозяйственных культур могут стать альтернативой существующим водоемким сортам. Результат данной работы положительно повлияет на развитие сельского хозяйства и сокращение потребления воды рисовыми полями, — отметил заместитель председателя правления по научной работе института Жанузак Байманов.

Интерфакс: Аэропорты Казахстана перестанут хранить изъятые у пассажиров предметы

Аэропорты Казахстана прекращают практику хранения изъятых предметов, запрещенных к перевозке на борту, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс республики.

— Аэропорты страны прекращают практику хранения предметов, изъятых у пассажиров при досмотре как запрещенные к перевозке на воздушном транспорте. Данное решение принято также для оптимизации процессов обслуживания пассажиров, — говорится в сообщении.

Изъятые предметы и вещества, не соответствующие нормам авиационной безопасности, могут быть переданы провожающим.

Транспортники рекомендуют пассажирам заранее знакомиться с перечнем запрещенных к перевозке предметов, добавляет Интерфакс.

— Отдельно обращаем внимание, что в соответствии с действующими требованиями авиационной безопасности к перевозке не допускаются продукты без заводской упаковки. В частности, это касается меда, варенья, молочных и других домашних заготовок. Подобные предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации, — отметили в ведомстве.

The Guardian: «Селтик» не пробился в Лигу чемпионов, проиграв »Кайрату» в серии пенальти

За много миль от Европы, Темирлан Анарбеков вписал свое имя в историю «Селтика». 21-летний вратарь-новичок отразил решающие удары в серии пенальти, которые вывели казахстанский «Кайрат» в групповой этап Лиги чемпионов, пишет The Guardian.

Адам Айда, Люк Маккован и Дайзэн Маэда не смогли переиграть голкипера, экстренно брошенного в бой. Каспер Шмейхель мог только поздравить соперника, в то время как «Селтик» заплатил высокую цену за плохую игру на протяжении 210 минут без голов перед тем, как их подвела нервозность при исполнении пенальти.

Как пишет издание, для «Селтика» попадание в элитный турнир означало бы доходы вчетверо выше, чем за участие и победу в Лиге Европы. Но история и судьба теперь с «Кайратом». До этого в Лигу чемпионов из Казахстана пробивалась только «Астана» — десять лет назад.

«Селтик» не вернется в групповой этап, в котором он участвовал в прошлом сезоне.

— Это очень расстраивает, — сказал Роджерс, вспоминая события прошлого года — Мы показали, на что способны на этом уровне. Но в этих двух играх нам не удалось этого продемонстрировать.

Также поражение «Селтика» вызвало шквал критики в шотландской прессе.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о визите Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, внедрении технологий искусственного интеллекта в армию и автомобильной промышленности страны.