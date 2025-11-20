Выстрел часового пресек попытку осужденных проникнуть в запретную зону в Усть-Каменогорске

Инцидент произошел после переброса на территорию колонии запрещенных предметов. Из 9 свертков 7 попали в жилую зону, один упал на техническую тропу и еще один зацепился за элементы основного ограждения. Пытаясь снять запрещенный предмет на ограждении, четверо осужденных ухищренным способом проникли во внутреннюю запретную зону.

В пресс-службе регионального командования Национальной гвардии сообщили, что часовой оперативно заметил нарушение и действовал строго по инструкции.

— Военнослужащий подал нарушителям законные предупреждения и незамедлительно сообщил о ситуации начальнику караула. Однако требования часового были проигнорированы, — отметили в командовании.

Когда один из осужденных продолжил попытку проникнуть в запретную зону, часовой применил предусмотренную инструкцией меру.

— В установленном порядке прозвучал предупредительный выстрел вверх. Нарушение режима пресечено, причастные осужденные водворены под строгие условия содержания, — сообщили в пресс-службе.

В командовании подчеркнули, что своевременные и грамотные действия военнослужащего позволили не допустить дальнейших нарушений и обеспечить безопасность охраняемого объекта.

