телерадиокомплекс президента РК
    18:33, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Выстрел часового пресек попытку осужденных проникнуть в запретную зону в Усть-Каменогорске

    В учреждении уголовно-исполнительной системы Усть-Каменогорска военнослужащий воинской части 6699 предотвратил попытку осужденных проникнуть во внутреннюю запретную зону и пресек переброс запрещенных предметов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, осужденный, колючая проволока
    Фото: КУИС

    Инцидент произошел после переброса на территорию колонии запрещенных предметов. Из 9 свертков 7 попали в жилую зону, один упал на техническую тропу и еще один зацепился за элементы основного ограждения. Пытаясь снять запрещенный предмет на ограждении, четверо осужденных ухищренным способом проникли во внутреннюю запретную зону.

    В пресс-службе регионального командования Национальной гвардии сообщили, что часовой оперативно заметил нарушение и действовал строго по инструкции.

    — Военнослужащий подал нарушителям законные предупреждения и незамедлительно сообщил о ситуации начальнику караула. Однако требования часового были проигнорированы, — отметили в командовании.

    Когда один из осужденных продолжил попытку проникнуть в запретную зону, часовой применил предусмотренную инструкцией меру.

    — В установленном порядке прозвучал предупредительный выстрел вверх. Нарушение режима пресечено, причастные осужденные водворены под строгие условия содержания, — сообщили в пресс-службе.

    В командовании подчеркнули, что своевременные и грамотные действия военнослужащего позволили не допустить дальнейших нарушений и обеспечить безопасность охраняемого объекта.

    Ранее в Семее КУИС сделал заявление по поводу смерти осужденного.

    Теги:
    ВКО Стрельба Восточно-Казахстанская область Тюрьма Заключенные Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
