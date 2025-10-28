Смерть осужденного в Семее: КУИС сделал заявление

Но факт смерти был зарегистрирован: по данным ведомства, в учреждении действительно скончался осужденный.

— Осужденный, отбывающий наказание за изнасилование, обратился в медицинскую часть учреждения с жалобами на плохое самочувствие. После осмотра ему была оказана первая медицинская помощь и незамедлительно вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако, несмотря на предпринятые меры, в больнице осужденный скончался. Предварительная причина смерти — инсульт, — сообщили в КУИС.

В комитете подчеркнули, что информация о массовом вывозе осужденных не соответствует действительности.

Ведомство также напомнило об ответственности за распространение ложных сведений и призвало граждан доверять только официальным источникам информации.

