    10:13, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Смерть осужденного в Семее: КУИС сделал заявление

    В социальных сетях распространилась информация о якобы массовом вывозе заключенных из одной из колоний Семея. В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК области эту информацию опровергли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, колючая проволока
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Но факт смерти был зарегистрирован: по данным ведомства, в учреждении действительно скончался осужденный.

    — Осужденный, отбывающий наказание за изнасилование, обратился в медицинскую часть учреждения с жалобами на плохое самочувствие. После осмотра ему была оказана первая медицинская помощь и незамедлительно вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако, несмотря на предпринятые меры, в больнице осужденный скончался. Предварительная причина смерти — инсульт, — сообщили в КУИС.

    В комитете подчеркнули, что информация о массовом вывозе осужденных не соответствует действительности.

    Ведомство также напомнило об ответственности за распространение ложных сведений и призвало граждан доверять только официальным источникам информации.

    Ранее в Жамбылской области прокуратура восстановила права осужденных на смягчение наказания.

    Дарья Аверченко
