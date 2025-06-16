Выставка племенных коз прошла в Туркестане
Выставка племенных коз прошла в Туркестане. В республиканском мероприятии приняли участие более 350 человек, были выставлены около 200 голов племенных животных и передает корреспондент агентства Kazinform.
В городе Туркестане впервые прошла республиканская выставка под названием «Племенные козы молочного и мясного направления». Она была организована по инициативе крестьянского хозяйства «Сексек ата» при поддержке акимата Туркестанской области.
На выставку съехались фермеры, специалисты в области ветеринарии и заинтересованные гости из различных регионов Казахстана. Были представлены известные породы коз, завезённые из-за рубежа, такие как зааненская, альпийская, ламанча, англо-нубийская, бурская, камори и гулаби. В общей сложности на выставке было продемонстрировано около 200 голов высокопородных животных, включая молочных коз, козлов и козлят.
В рамках мероприятия участникам представилась возможность продегустировать продукцию, изготовленную из козьего молока: курт, сыр, айран, коже и йогурт.
Мероприятие вызвало интерес у жителей соседних стран — России, Кыргызстана и Узбекистана. Некоторые из них следили за выставкой в режиме прямой трансляции.
После прохождения регистрационного этапа у животных были взяты образцы для оценки. В частности, жюри оценивало внешний вид коз, их экстерьер, измеряло рост и вес, а также изучало жирность и питательную ценность молока. Кроме того, учитывались и мясные качества животных. Члены судейской коллегии выставляли баллы по различным критериям, чтобы определить наиболее выдающихся представителей каждой породы.
По итогам конкурса самой высокоудойной козой была признана коза из Туркестанской области, лучшей по экстерьеру — порода, представленная из города Шымкента, а самой тяжёлой по весу — коза из Жамбылской области.
Также в рамках выставки были вручены кубки и денежные призы в размере до 300 тысяч тенге по различным номинациям, таким как «Лучшие доярки», «Племенное разведение» и «Лучшие молочные продукты». Большой интерес у зрителей вызвали соревнования между козлятами, а также конкурс доярок.
Общее число посетителей выставки превысило 350 человек. Организаторы выразили уверенность в том, что это значимое начинание станет традиционным и будет регулярно проводиться в будущем.
Ранее сообщалось, в Туркестанской области в результате продолжительной засухи выгорели посевные площади, а фермеры оказались в убытке,