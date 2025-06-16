Выставка племенных коз прошла в Туркестане

В городе Туркестане впервые прошла республиканская выставка под названием «Племенные козы молочного и мясного направления». Она была организована по инициативе крестьянского хозяйства «Сексек ата» при поддержке акимата Туркестанской области.

На выставку съехались фермеры, специалисты в области ветеринарии и заинтересованные гости из различных регионов Казахстана. Были представлены известные породы коз, завезённые из-за рубежа, такие как зааненская, альпийская, ламанча, англо-нубийская, бурская, камори и гулаби. В общей сложности на выставке было продемонстрировано около 200 голов высокопородных животных, включая молочных коз, козлов и козлят.

Фото: управление сельского хозяйства Туркестанской области

В рамках мероприятия участникам представилась возможность продегустировать продукцию, изготовленную из козьего молока: курт, сыр, айран, коже и йогурт.

Мероприятие вызвало интерес у жителей соседних стран — России, Кыргызстана и Узбекистана. Некоторые из них следили за выставкой в режиме прямой трансляции.

После прохождения регистрационного этапа у животных были взяты образцы для оценки. В частности, жюри оценивало внешний вид коз, их экстерьер, измеряло рост и вес, а также изучало жирность и питательную ценность молока. Кроме того, учитывались и мясные качества животных. Члены судейской коллегии выставляли баллы по различным критериям, чтобы определить наиболее выдающихся представителей каждой породы.

Фото: управление сельского хозяйства Туркестанской области

По итогам конкурса самой высокоудойной козой была признана коза из Туркестанской области, лучшей по экстерьеру — порода, представленная из города Шымкента, а самой тяжёлой по весу — коза из Жамбылской области.

Также в рамках выставки были вручены кубки и денежные призы в размере до 300 тысяч тенге по различным номинациям, таким как «Лучшие доярки», «Племенное разведение» и «Лучшие молочные продукты». Большой интерес у зрителей вызвали соревнования между козлятами, а также конкурс доярок.

Общее число посетителей выставки превысило 350 человек. Организаторы выразили уверенность в том, что это значимое начинание станет традиционным и будет регулярно проводиться в будущем.

Фото: управление сельского хозяйства Туркестанской области

Фото: управление сельского хозяйства Туркестанской области

Ранее сообщалось, в Туркестанской области в результате продолжительной засухи выгорели посевные площади, а фермеры оказались в убытке,