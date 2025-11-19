Высокое качество казахстанской пшеницы отмечено в Армении

Экспортная партия агропродукции в объеме 1000 тонн была отправлена в рамках контракта, заключенного в октябре 2025 года между АО «НК „Продкорпорация“ и компанией-заказчиком.

— Для первой поставки зерна на рынок Армении национальный оператор предложил пшеницу различного качества, в том числе высокобелковую hi-pro c клейковиной 27-28%, однако заказчик остановил свой выбор на пшенице 4 класса. В соответствии с контрактом Продкорпорация отправила по новому железнодорожному маршруту состав из 15 вагонов зерна на станцию Даларик. Поезд благополучно протестировал новый логистический маршрут из Казахстана в Армению транзитом через Россию, Азербайджан и Грузию. — говорится в сообщении ведомства.

Действующие меры поддержки экспорта зерна в виде субсидий на транспортные расходы позволили значительно сократить стоимость логистики для армянских потребителей.

По словам руководителя компании-заказчика Артака Шатворяна, качество приобретенной пшеницы казахстанского производства отвечает условиям договора и даже превзошло ожидания заказчика.

— Мы изначально закупали зерно для кормовых целей, но результаты лабораторных испытаний показали высокое качество казахстанской пшеницы 4 класса. Практически все параметры экспортной партии зерна — натура, протеин, число падения значительно превышают требования контракта, а пшеница подходит и для производства муки. Мы полностью удовлетворены поставкой и рассматриваем возможность регулярных закупок как твердой, так и мягкой пшеницы казахстанского происхождения в будущем, — отметил представитель компании-заказчика.

Стоит отметить, что несмотря на договоренность о поставке пшеницы 4 класса, Продкорпорация отгрузила армянским партнерам зерно с улучшенными характеристиками. Так, показатель числа падения, которое характеризует качество пшеницы и ее пригодность для выпечки хлеба, составило 235-334 секунды, натуры — 775 г/л, содержание протеина — 12,8%, клейковины — 20%, что свидетельствует о хорошем качестве зерна и возможности его применения для хлебопекарных целей.

Кроме того, национальный оператор имеет возможность поставлять зерно различного качества, включая твердую и мягкую пшеницу 3-го, 4-го классов, а также низкоклассное зерно, в зависимости потребностей заказчика. Традиционно казахстанское зерно ценится у зарубежных покупателей за высокое качество и выраженные хлебопекарные свойства, нередко его используют как улучшитель помольных партий.

Как Казахстан планирует модернизировать сельское хозяйство, можно прочитать здесь.