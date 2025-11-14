Стратегический приоритет: как Казахстан планирует модернизировать сельское хозяйство

Развитие продовольственной безопасности и агропромышленного комплекса Казахстана является стратегическим приоритетом страны. В условиях нестабильности мировых цен, изменения климата и логистических трудностей особенно важно, чтобы Казахстан был полностью обеспечен собственными продуктами. Глава государства отметил, что потенциал сельского хозяйства используется не в полной мере, и подчеркнул необходимость системных изменений в отрасли.

В настоящее время Правительство предпринимает конкретные шаги, чтобы вывести агропромышленный комплекс на новый этап развития. Задачи, поставленные в Послании, формируют основу комплексной стратегии развития, соответствующей требованиям рынка. Главные направления включают обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение качества сельского хозяйства и увеличение эффективности производственной цепочки.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, отрасль вступила в новый этап модернизации в рамках Концепции развития на 2021–2030 годы. В стратегическом документе всесторонне проанализировано состояние отрасли с учетом международного опыта и мировых тенденций.

Инфографика: Kazinform

Кроме того, утвержден План развития до 2027 года. В настоящее время разрабатывается Поэтапный план на 2026–2030 годы. В документе ключевыми приоритетами являются переработка продукции, повышение экспортного потенциала и эффективное использование ресурсов.

В рамках поручения Президента о переходе к «прогрессивной агроэкономике» Министерство сельского хозяйства уделяет особое внимание созданию региональных агрохабов и современных логистических центров, а также расширению проектов глубокой переработки продукции. Для развития животноводства разработана комплексная Дорожная карта, включающая совершенствование системы предоставления льготных кредитов, увеличение производства кормов и повышение качества подготовки кадров для аграрного сектора.

Таким образом, Казахстан демонстрирует конкретные шаги по выведению агропромышленного комплекса на новый уровень, определяет стратегические меры по обеспечению продовольственной безопасности и модернизации агроэкономики до современного стандарта.

Новый импульс в животноводстве и молочном производстве

В последние годы в животноводческой отрасли наблюдается заметная положительная динамика. Согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства, в 2024 году производство говядины достигло 430 тысяч тонн, что на 7,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос на мясную продукцию.

С целью увеличения поголовья скота в стране внедряются мясные кластеры, основанные на опыте Австралии. Новый подход объединяет мелкие фермерские хозяйства в единую производственную цепочку, открывая возможности для повышения эффективности откормочных площадок. Кроме того, с 1 августа 2025 года для закупки скота на откормочные комплексы будет предоставляться льготное кредитование под 5% годовых. На реализацию данной программы выделено 50 миллиардов тенге.

Инфографика: Kazinform

Молочное производство также набирает новые обороты. С 2023 года реализуется масштабный проект по строительству и расширению молочно-товарных ферм по примеру Северо-Казахстанской области. Финансирование программы осуществляется за счет льготных кредитов под 2,5% годовых. Планируется возведение 115 ферм общей мощностью свыше 600 тысяч тонн молока в год. В настоящее время 50 из них уже введены в эксплуатацию, а до конца текущего года планируется запуск еще 28 объектов. Таким образом, к 2029 году внутренний рынок Казахстана будет полностью обеспечен отечественным молоком и молочной продукцией.

Стабильность цен и продовольственная безопасность

По данным Министерства сельского хозяйства, рост цен на внутреннем рынке обусловлен не дефицитом продовольствия, а косвенными факторами, возникающими в сфере логистики и торговых цепочек. В настоящий момент мясная и молочная продукция в полном объеме удовлетворяет потребности населения. Для предотвращения необоснованного повышения цен в регионах функционируют стабилизационные продовольственные фонды.

Координация ценовой политики в данном направлении находится в ведении Министерства торговли и интеграции, в то время как Министерство сельского хозяйства отвечает за увеличение объемов производства и обеспечение рынка необходимыми продуктами питания.

Коллаж: Kazinform

Перерабатывающая промышленность и импортозамещение

Диверсификация отрасли и увеличение добавленной стоимости — одни из ключевых направлений современной аграрной политики страны. По информации Минсельхоза, с целью повышения загрузки перерабатывающих предприятий и снижения зависимости от импортной продукции внедрен ряд экономических мер стимулирования.

В частности, предусмотрены следующие формы государственной поддержки:

субсидирование затрат на закупку сырья для предприятий глубокой переработки;

возмещение до 25% расходов на строительство новых заводов и модернизацию действующих производств;

субсидирование процентной ставки при кредитовании приобретения основных средств;

налоговые льготы — уменьшение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 70% для предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности.

Реализация этих мер направлена не только на укрепление продовольственной безопасности страны, но и на повышение качества, конкурентоспособности отечественной продукции, отмечают в ведомстве.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Экспорт и продвижение на внешние рынки

Казахстанская сельскохозяйственная продукция сегодня приобретает все большую популярность на зарубежных рынках. С целью расширения экспортных направлений при Министерстве торговли и интеграции создана полноценная экосистема поддержки отечественных производителей.

Национальная компания «KazakhExport» обеспечивает гарантии по экспортным операциям и предоставляет услуги по страхованию рисков, а центр «QazTrade» оказывает помощь казахстанским предприятиям в участии в международных выставках и торговых миссиях, организации обучающих программ, а также возмещает часть логистических расходов.

Коллаж: Kazinform / Pixabay

На сегодняшний день казахстанская молочная продукция экспортируется в страны Центральной Азии, государства ЕАЭС, а также в Азербайджан и Южную Корею.

Это является наглядным подтверждением высокого качества отечественной продукции и ее соответствия международным стандартам.

«Субсидии и льготные кредиты не дают ожидаемого эффекта»

Доктор сельскохозяйственных наук Какимжан Сарханов подробно обозначил основные проблемы аграрной отрасли и определил ключевые направления ее развития. По мнению эксперта, главным приоритетом сегодня является модернизация системы ведения хозяйства.

— Прежде всего, необходимо перевести мелкие хозяйства в официальный предпринимательский формат. Важно объединять личные подсобные хозяйства и создавать кооперативы. В отдаленных сельских районах крупные хозяйства следует развивать на основе государственно-частного партнерства. Это направление полностью соответствует инициативе по развитию отгонного (пастбищного) животноводства и позволит сформировать в сельской местности как социальную, так и производственную инфраструктуру, — сказал эксперт.

Фото: из личного архива Какимжана Сарханова

По словам ученого, субсидии и льготные кредиты в большинстве случаев не приносят ощутимого результата, а многие кооперативы существуют только на бумаге.

— Поддержка должна предоставляться не только в денежной форме, но и через конкретные практические меры. Например, важно обеспечивать фермеров агротехническими средствами и инновационными продуктами. При создании кооперативов государство должно взять на себя их финансовое обеспечение, предоставляя долгосрочные кредиты или инвестиции в качестве поддержки, — пояснил К. Сарханов.

Он также подчеркнул, что продовольственную безопасность необходимо рассматривать наравне с национальной обороной страны.

— Особое внимание следует уделить устойчивости и ответственности малых и средних хозяйств. Если поддержка будет оказываться без четкого целевого подхода, может сложиться ситуация, когда закупка продовольствия за рубежом окажется выгоднее собственного производства. Казахстан обладает огромными природными ресурсами и аграрным потенциалом, и их необходимо направить в эффективное русло, превратив в механизм, приносящий реальный результат, — сказал К. Сарханов.

«Главное препятствие — отсутствие выхода к морю»

Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен» Еркен Наурзбеков считает, что основной преградой для выхода сельскохозяйственной продукции Казахстана на международный рынок является географическое положение страны, а именно отсутствие прямого выхода к морю.

— Поэтому приоритетом должно стать производство высокодоходных продуктов с добавленной стоимостью, в частности, говядины и мяса птицы, которые выгодно экспортировать, — отметил эксперт.

Фото: из личного архива Еркена Наурзбекова

По мнению Наурзбекова, прежде всего, необходимо эффективно использовать внутренние ресурсы и ориентироваться на продукцию, пользующуюся повышенным спросом на международных рынках. В их числе — говядина и красное мясо, востребованные в Китае, Иране, странах Персидского залива и Центральной Азии. Также сохраняется высокий спрос на баранину. Для развития экспорта важно поддерживать баланс интересов государства, бизнеса и общества. Однако простого увеличения объемов производства недостаточно: требуется комплексная поддержка, включающая субсидирование, лизинг, страхование, развитие логистической инфраструктуры и авиационного экспорта.

— Сегодня фермеры могут пользоваться государственными инструментами поддержки, такими как KazTrade или KazakhExport, которые помогают выходить на международные рынки. Однако объемы их финансирования пока недостаточны. К примеру, 8 миллиардов тенге, выделенные через KazTrade, не покрывают даже расходов на экспортные перевозки. Поэтому экспортеры должны получать более полную и системную поддержку, — подчеркнул Е. Наурзбеков.

Национальный бренд необходим

По мнению эксперта, для того, чтобы казахстанская продукция стала узнаваемой и конкурентоспособной на международной арене, необходимо создать национальный бренд.

— Если объединить экологически чистую и органическую продукцию под единым брендом, например, «KazMeat», это значительно повысит доверие зарубежных потребителей, — считает Наурзбеков.

Говоря о логистике, он предложил конкретные решения: стабилизировать тарифы на железнодорожные перевозки, развивать Транскаспийский транспортный маршрут, совершенствовать инфраструктуру авиационного экспорта и создать национального авиаперевозчика, что позволит доставлять продукцию быстрее и с высоким качеством.

Фото: Midjourney

— С прошлого года субсидирование экспорта пшеницы показало хорошие результаты: география поставок расширилась на 12 новых стран. Это подтверждает высокий спрос на казахстанскую продукцию и правильность проводимой политики, — отметил Е. Наурзбеков.

В то же время он подчеркнул, что к практике временных ограничений на экспорт следует относиться с осторожностью.

— В настоящее время введен запрет на экспорт живого крупного и мелкого рогатого скота. Эта мера направлена на стабилизацию цен на внутреннем рынке. Однако, если Казахстан не выполнит ранее согласованные экспортные обязательства, это может негативно сказаться на его репутации как надежного поставщика. Поэтому вместо введения экспортных ограничений следует применять другие механизмы для сдерживания цен, — пояснил он.

По мнению Е. Наурзбекова, для устойчивого развития аграрного экспорта Правительству необходимо проводить последовательную и прогнозируемую политику. Вместо краткосрочных реакций и запретительных мер следует внедрять долгосрочные механизмы стимулирования и страхования, которые станут основой системной государственной поддержки аграрного сектора и экспорта отечественной продукции.

Фермер должен быть не просто производителем, а полноправным участником рынка

По мнению депутата Мажилиса, руководителя фракции партии «Ауыл» и председателя Комитета по аграрным вопросам Серика Егизбаева, широкое внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в сельском хозяйстве является ключевым фактором повышения эффективности агропромышленного производства.

Кадр из видео

— При поддержке Главы государства сельское хозяйство получает беспрецедентные финансовые ресурсы: предусмотрен 1 триллион тенге. Однако, чтобы эта поддержка принесла ощутимые результаты, необходимо системное наблюдение и меры, ориентированные на конкретные результаты, — отметил С. Егизбаев.

Депутат назвал несколько ключевых направлений, которые, по его мнению, должны стать приоритетными для развития аграрной отрасли:

Кооперация и поддержка фермерских объединений

Малые хозяйства не способны конкурировать самостоятельно, поэтому необходимо укреплять потенциал кооперативов, обеспечивая им финансовую и институциональную поддержку.

Развитие переработки и цепочки добавленной стоимости

Переход от экспорта сырья к производству готовой продукции позволит развивать перерабатывающую отрасль в сельской местности и создавать новые рабочие места.

Эффективное использование земельных и водных ресурсов

Дефицит воды и деградация почв — одни из главных препятствий для развития сельского хозяйства. Важно внедрять системы цифрового учета, развивать технологии капельного орошения и бережного землепользования.

Наука, инновации и цифровизация

Университеты и научные центры должны тесно сотрудничать с агрохозяйствами, внедряя современные методы селекции, точное земледелие и цифровые инструменты управления производством.

Логистика и доступ к рынку

Налаживание прямой цепочки «производитель — потребитель» позволит стабилизировать цены. Для этого необходимо параллельно развивать транспортную, складскую и маркетинговую инфраструктуру.

Фото: Kazinform

С. Егизбаев также отметил значимость развития животноводства и доступа фермеров к льготным кредитам.

— Льготные кредиты позволяют обеспечить оборотный капитал, покрыть сезонные расходы, направить средства на закупку кормов, ветеринарные услуги и продовольствие. Это создает производственную устойчивость, способствует приобретению племенного скота, улучшает качество ветеринарного обслуживания и укрепляет экспортный потенциал страны, — сказал он.

Модернизация инфраструктуры, по его словам, улучшит техническое состояние откормочных площадок и кормовых баз, создаст дополнительные рабочие места в сельской местности и будет способствовать социальной стабильности.

Эксперт также обозначил меры, направленные на защиту фермеров и сельских сообществ от внутренних рыночных барьеров.

— Основные трудности связаны с низкой закупочной стоимостью продукции, недостатком инфраструктуры хранения и транспортировки, а также большим количеством посредников. Для их преодоления необходимы долгосрочные контракты, онлайн-платформы, предоставление оперативной рыночной информации, развитие сетей хранения и переработки, а также переориентация государственных субсидий на повышение качества продукции и экспортной направленности, — подчеркнул С. Егизбаев.

Он добавил, что продовольственная безопасность — это не только рост объемов производства, но и качество, устойчивость и эффективность рыночной системы.

— Государственная поддержка, льготное кредитование и программы развития — это важные шаги, однако для достижения реальных результатов необходимы системные реформы и повышение ответственности всех участников процесса. Фермеры должны быть не просто производителями, а полноправными участниками рынка, — резюмировал депутат.

Развитие сельского хозяйства Казахстана, по его словам, невозможно свести только к финансовой поддержке. Для реального прогресса важно внедрять науку и инновации, укреплять фермерские объединения, развивать цифровизацию и современную логистику. Именно стабильность малых и средних хозяйств, качество продукции и доступность рынков сбыта являются основой продовольственной безопасности страны.

Кроме того, для повышения экспортного потенциала важно создавать национальные бренды и продвигать казахстанскую продукцию в соответствии с международными стандартами.

Долгосрочное планирование, страховые механизмы и системные меры стимулирования создадут прочную основу для устойчивого развития агроэкспорта Казахстана.

Как отмечают эксперты, эффективное использование сельскохозяйственного потенциала Казахстана является одним из ключевых факторов экономического роста страны и повышения качества жизни населения.