    00:25, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Вырубку деревьев на склонах объяснили в акимате Алматы

    В акимате Алматы прокомментировали информацию о вырубке деревьев на частной территории в микрорайоне Хан-Тенгри, передает агентство Kazinform.

    деревья, Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Ранее в социальных сетях появилось видео, авторы которого сообщили о вырубке многолетнего дерева на крутом склоне в горной местности.

    Как пояснили в управлении экологии и окружающей среды города, специалисты выехали на указанный участок, расположенный в Бостандыкском районе, микрорайон Хан-Тенгри, участок №280. В ходе проверки было установлено, что целевое назначение земельного участка определено «для ведения личного подсобного хозяйства».

    В ведомстве напомнили, что в соответствии с типовыми правилами создания, содержания и защиты зеленых насаждений, а также правилами содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, зеленые насаждения в границах населенного пункта формируют систему озеленения и входят в зеленый фонд города, выполняя рекреационные, средообразующие и санитарно-защитные функции.

    При этом действие указанных правил не распространяется на зеленые насаждения, произрастающие на территориях государственного лесного фонда, особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, а также на участках индивидуального жилого строительства, личного подсобного хозяйства и дачных участках.

    — Действие правил не распространяется на зеленые насаждения, произрастающие на вышеуказанных участках, — отметили в управлении.

    Отметим, что в этом году в Алматы планируют высадить более полумиллиона растений, включая крупномерные деревья, стандартные саженцы и многолетние кустарники.

    Всего в городе насчитывается более 4,3 млн зеленых насаждений.

    Природа Деревья Вырубка деревьев Алматы
