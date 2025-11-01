Вырубка деревьев, укладка дорожек: во что превращают рощу Баума в Алматы

Роща Баума находится в коммунальной собственности акимата Алматы, но при этом является особо охраняемой лесной территорией (ООПТ) со статусом государственного памятника природы. Площадь рощи — чуть более 139 гектаров.

На территории рощи Баума произрастает 49 видов деревьев, из них 7 видов хвойных и 42 лиственных, это один из немногих сохранившихся зеленых уголков природы в мегаполисе.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Поэтому и проект реконструкции рощи, который начали реализовывать осенью 2025 года, вызвал у общественности тревогу.

Люди высказывали опасения, что параллельно с реконструкцией якобы произойдет отчуждение некоторых участков под строительство домов или зданий другого назначения.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Масла в огонь подлила загадочная вырубка десятков деревьев, случившаяся в праздничные выходные ночью с 25 на 26 октября.

Посетив парк 31 октября, корреспондент Kazinform увидел, что подпиленные деревья до сих пор стоят и не свалены, несмотря на то, что держатся «на ниточке».

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фотосъемка привлекла внимание людей, осуществляющих реконструкцию в роще.

Куратор проекта реконструкции от ее спонсора — корпорации «BAZIS-A» Бахтияр Мусаев сообщил, что проект реконструкции, разработанный по заказу акимата города Алматы, реализует генеральный подрядчик — ТОО «СК Барлас Курылыс», а «BAZIS-A» выступает лишь спонсором.

Фото: Александр Павский / Kazinform

При этом, по его словам, ни подрядчик, ни спонсор не занимаются деревьями и растительностью.

— У нас и у подрядчика четкий алгоритм — не трогать деревья и растительность, по проекту реконструкции не предусмотрены санитарная обрезка или снос зеленых насаждений, и по любым вопросам, которые касаются растительности, мы обязаны обращаться в ГРНП «Медеу», к ним относится роща. Повторю, что в соответствии с утвержденным проектом реконструкции не предусмотрена вырубка ни одного дерева. По поводу спиленных и подпиленных деревьев в ночь с 25 на 26 октября мы уже дали свои показания следователям, которые сейчас ищут тех, кто совершил это злодеяние, — сказал Бахтияр Мусаев.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Сейчас в роще подрядчик занимается укладкой дорожек и подготовкой основы для детских и спортивных площадок, а также места для тренировок собак.

Нам рассказали, что пешеходные дорожки, пролегающие посреди вековых деревьев, укладывают с заботой о природе.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Почва под покрытием из мелкого прессованного гравия будет дышать, а влага не будет испаряться просто так. Также благодаря покрытию «геотекстиль» не будет луж.

Аналогичная схема и для площадок воркаут.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Что касается вырытых траншей вдоль дорожек, то они неглубокие и, как оказалось, нужны для кабеля под освещение и видеонаблюдение.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В активных зонах устанавливаются опоры высотой до 4,5 метра, а в эко-зонах — низкие светильники до 1 метра, создающие мягкое свечение и не нарушающие природную экосистему, а также дающее возможность людям посещать рощу в темное время суток, которая появится после реконструкции.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Для поддержания порядка будет также установлено 130 камер видеонаблюдения.

В ходе прогулки по реконструируемой роще Баума заметно, что животные не покинули территорию с началом работ. В объектив камеры попала, например, белка.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Хотя техника по тропам рощи передвигается и активно задействуется в работах, а на некоторых участках лежат стройматериалы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Также на входе в рощу установлены временные плакаты и стенды, где подробно рассказано о проводимых работах.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В акимате Алматы ранее заявляли, что при реконструкции особое внимание уделяется соблюдению природоохранных требований и сохранению здоровых деревьев. Но с некоторыми деревьями все-таки придется попрощаться.

— По данным инвентаризации, проведённой Казахским национальным аграрным университетом совместно с Лесным научно-инновационным институтом Министерства сельского хозяйства РК, на территории рощи насчитывается более 104 тысяч деревьев. Из них — 55% признаны здоровыми, 23% — ослабленными, 12% — угнетёнными, 8% — усыхающими, а сухостойные и аварийные составляют по 1%. Всего аварийные деревья составляют свыше 9% от общего количества. В связи с этим в роще проводится санитарная очистка и уход за насаждениями. Удаление больных и усыхающих деревьев проводится выборочно и направлено на сохранение здоровых насаждений, предотвращение распространения заболеваний и формирование устойчивого зеленого массива, — отмечал советник акима Алматы Ильзат Акчурин.

Также он пояснял, что работа по благоустройству ведется в открытом диалоге с населением.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В мире есть немало хорошего опыта по облагораживанию природных территорий, когда удобства для туристов в виде комфортных тропинок, перил, камер видеонаблюдения и кнопок безопасности аккуратно встроены в природный ландшафт и не мешают ему.

Получится ли сделать также в случае с рощей Баума в Алматы, станет известно в мае 2026 года, когда реконструкция будет завершена полностью.

Фото: Александр Павский / Kazinform