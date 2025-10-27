РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:20, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    В роще Баума неизвестные вырубили деревья и оставили бензопилу

    В Алматы неизвестные ночью вырубили десятки деревьев в роще Баума, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    В Государственном региональном природном парке «Медеу» управления экологии и окружающей среды Алматы прокомментировали информацию.

    Уточняется, что инцидент произошел этой ночью.

    — В ночь с 25 на 26 октября в роще Баума была обнаружена незаконная порубка деревьев пород клен остролистный и акация белая, а также подпил 11 деревьев, преимущественно породы вяз мелколистный. На месте происшествия были обнаружены две ручные пилы и одна бензопила, — сообщили в природном парке «Медеу».

    По состоянию на 24 октября текущего года указанных правонарушений не наблюдалось. Данные уже передали в полицию.

    — Дежурным инспектором подано заявление в природоохранную полицию, — добавили в парке.

    Напомним, в Алматы стартовало преображение Рощи Баума — одного из самых знаковых природных уголков мегаполиса. Акимат Алматы представил обновленный дизайн Рощи Баума.

    Ранее в Алматы прокомментировали проект санитарной рубки деревьев в роще Баума. Сообщалось, что запланирована санитарная уборка 1 245 аварийных, 1 231 сухостойных и 8 305 усыхающих деревьев.

    Камшат Абдирайым
    Автор
