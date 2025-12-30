Выросла доля казахстанцев, ведущих здоровый образ жизни
Доля граждан с высоким уровнем приверженности ЗОЖ, предполагающим соблюдение всех пяти его компонентов, выросла с 7,2% до 8,4%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой МЗ РК завершил ежегодное национальное исследование по показателю «Доля граждан Республики Казахстан, ведущих здоровый образ жизни» по итогам 2025 года. Исследование проведено в рамках реализации Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года.
Исследование основано на результатах социологического опроса репрезентативной выборки населения и охватило 13 617 респондентов из 17 областей и трёх городов республиканского значения. Полученные данные обеспечивают объективную оценку уровня приверженности населения принципам здорового образа жизни.
На протяжении последних четырёх лет данный мониторинг позволяет отслеживать динамику здорового поведения и распространённость ключевых поведенческих факторов риска, включая курение, чрезмерное потребление алкоголя, низкую физическую активность, недостаточное потребление фруктов и овощей, а также избыточное употребление соли. Эти факторы играют решающую роль в развитии хронических неинфекционных заболеваний.
По итогам 2025 года зафиксирована устойчивая положительная динамика. Интегральный показатель приверженности здоровому образу жизни увеличился с 34,2% в 2024 году до 35,7% в 2025 году.
Доля граждан с высоким уровнем приверженности ЗОЖ, предполагающим соблюдение всех пяти его компонентов, выросла с 7,2% до 8,4%. Показатель удовлетворительного уровня приверженности также увеличился — с 27,0% до 27,3%.
Положительные изменения свидетельствуют об эффективности мер, реализуемых государством и обществом, направленных на формирование культуры здоровья, развитие профилактических программ и повышение осведомлённости населения о факторах риска.
В то же время исследование выявило социально-демографические различия в уровне приверженности здоровому образу жизни. Более устойчивые модели здорового поведения характерны для женщин, лиц с высшим образованием и городских жителей. Наиболее уязвимыми группами остаются мужчины, граждане в возрасте 45–59 лет, а также лица с более низким уровнем образования.
Результаты исследования станут основой для дальнейшей корректировки стратегий общественного здравоохранения и разработки целевых профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения Республики Казахстан.
Ранее казахстанские ученые провели исследование по измерению физической активности взрослых соотечественников.