Казахстанцы стали двигаться меньше: что с этим делать

Ученые-медики в ходе исследования провели опрос 6 720 человек в возрасте от 18 до 69 лет из всех регионов Казахстана. Результаты оказались тревожнее, чем ожидали авторы научного труда — ректор КазНМУ Максат Шоранов, проректор Ильдар Фахрадиев, руководитель Научно-технологического парка Аяулым Ибраева и их коллеги.

По данным исследования, 19,7% взрослых казахстанцев не выполняют минимальные рекомендации ВОЗ по физической активности. Проще говоря, почти каждый пятый двигается так мало, что это уже повышает риск болезней сердца, инсульта, диабета 2-го типа и некоторых видов рака.

Для сравнения: по данным международных исследований, в Кыргызстане недостаточно активны около 11%, в Узбекистане — 16%, а в Таджикистане — 28% взрослых. В среднем по миру такими считаются примерно 23% людей. Казахстан находится посередине: не худший, но и далеко не лучший результат в регионе

ВОЗ советует взрослым уделять не менее 150–300 минут в неделю умеренной активности (быстрая ходьба, велосипед, активные домашние дела) или 75–150 минут интенсивной (бег, игра в футбол, быстрый подъем по лестнице) — или сочетать оба варианта. Это всего 20–30 минут в день, но даже до этого уровня дотягивают не все.

В среднем же казахстанцы набирают около 2–3 часов движения в день. Цифра выглядит впечатляюще, но важно, как распределяется эта активность.

Транспорт вместо спорта

Главный источник движения для жителей Казахстана — передвижение: ходьба и поездки на велосипеде дают около половины всей ежедневной физической активности. На втором месте — работа (примерно треть), и только около 17% активности приходится на досуг, то есть на занятия спортом и активный отдых.

Иными словами, большинство из нас двигается, потому что нужно куда-то идти или работать, а не потому что есть привычка выделять время на спорт. Для здоровья же именно регулярная активность в свободное время особенно важна: она снижает стресс, улучшает сон и укрепляет сердце.

Врачи подчеркивают: для сердца и сосудов особенно полезна именно активность в свободное время — прогулки, спорт, танцы. Тяжелый физический труд, наоборот, может перегружать организм и не дает того же защитного эффекта

Фото: Freepik

Кто в группе риска

Исследование показало несколько устойчивых закономерностей.

Женщины двигаются меньше мужчин. У мужчин чаще встречается высокий уровень физической активности, у женщин — низкий. Женщины в основном набирают минуты за счет ходьбы и поездок, а вот спортивные занятия и тяжелый физический труд у них реже. Это во многом связано с бытовой нагрузкой и тем, что женщинам проще «пожертвовать» временем для себя.

После 35 лет активность постепенно падает. Самые активные — молодые люди 18–34 лет. После 35-ти на первый план выходят работа и семья, растет время, проведенное сидя, и доля тех, кто не дотягивает до рекомендаций ВОЗ, становится выше. Особо уязвимая группа — люди старше 55 лет, особенно женщины: среди них доля недостаточно активных самая большая.

Важны профессия и семейное положение. Чаще всего малоподвижный образ жизни встречается у госслужащих, студентов и безработных — тех, кто много сидит или имеет нерегулярный график. Среди женатых и замужних низкая физическая активность тоже распространена сильнее, чем среди одиноких: часть свободного времени уходит на семью и быт.

Сильные различия между регионами. Исследование показало, что между регионами есть заметные различия по доле людей, выполняющих рекомендации ВОЗ по физической активности. Например, жители Восточного Казахстана, Акмолинской области и Астаны немного чаще сообщали о достаточном уровне движения по сравнению с участниками из Шымкента (референтного города в статистической модели).

В целом в ряде северных и восточных регионов доля физически активных жителей выше, тогда как в некоторых южных и западных областях больше людей с недостаточной активностью.

Это связано и с образом жизни, и с инфраструктурой: плотная застройка, загруженные дороги, нехватка удобных тротуаров и велодорожек делают пешие прогулки менее привлекательными.

Что это значит для здоровья

Уровень физической активности, который фиксируют исследователи, тесно связан с болезнями, от которых в Казахстане умирает больше всего людей: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение.

Международные оценки показывают: если бы все взрослые казахстанцы выполняли рекомендации по активности, средняя продолжительность жизни могла бы увеличиться почти на 0,8 года. Это огромное число, если учитывать всю страну.

Кроме того, малоподвижный образ жизни означает дополнительные расходы для системы здравоохранения — на лечение инфарктов, инсультов, осложнений диабета. То, сколько мы двигаемся, давно перестало быть делом исключительно личного выбора; это вопрос общественного здоровья и экономики.

Что может сделать государство

Авторы исследования подчеркивают: призывать людей «больше заниматься спортом» недостаточно. Нужны условия, в которых двигаться легко и удобно.

Среди предложений:

развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры - безопасные тротуары, велодорожки, освещение; программы «активного рабочего места»: короткие разминки в офисах, стоячие столы, лестницы вместо лифтов; поддержка дворовых и общественных спортивных площадок, особенно в районах с низкой обеспеченностью спортобъектами; специальные программы для женщин и пожилых людей - групповые занятия, скандинавская ходьба, танцы, с учетом безопасности и комфорта.

Часть таких инициатив уже заложена в государственных программах «Здоровая нация» и проектах «Активное долголетие», но для ощутимого эффекта их нужно расширять и делать доступными не только в крупных городах.

Фото: Freepik

Что может сделать каждый

Даже без масштабных реформ многое зависит от нас самих. Исследование показывает: главный резерв - активность в свободное время.

Вот несколько принципов, которые реально внедрить в повседневную жизнь:

Ходить больше пешком. Одна–две остановки без автобуса, прогулка после работы, лестница вместо лифта — это уже десятки лишних минут движения в день.

Выделить «личные 30 минут» на движение. Быстрая ходьба, легкий бег, велосипед, домашняя гимнастика, танцы — подойдет любой вариант, который нравится и не вызывает боли.

Ограничить «сидячие» промежутки. Если вы работаете за компьютером, вставать хотя бы раз в час, сделать несколько упражнений для спины и шеи.

Поддержать детей и родителей. Семейные прогулки, совместный поход в парк, катание на коньках или велосипеде - это и движение, и общение одновременно.

Следить за самочувствием. При хронических заболеваниях начинать нужно с консультации врача и подбора щадящей программы.

Вектор на движение

Главный вывод исследования прост: Казахстан — не самая «малоподвижная» страна, но расслабляться нельзя. Пока каждый пятый взрослый не достигает минимального уровня активности, а у женщин и пожилых людей доля недостаточно активных еще выше, риск роста хронических заболеваний и преждевременной смертности остается высоким.

Изменить ситуацию можно, если движение станет естественной частью городской среды, работы и досуга. Но важен и личный шаг — буквально. Полчаса быстрой ходьбы в день не решат всех проблем здравоохранения, зато могут заметно повлиять на здоровье конкретного человека. И начать можно уже сегодня — просто выбрав более активный путь домой.

