Казахстанские врачи ожидают одобрения уникальной «вакцины» от ВИЧ

В 2025 году в Казахстане более 93% людей, живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию, имеют подавленную вирусную нагрузку. Это один из главных итогов совместной работы государственных, международных и неправительственных организаций, подведенных 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом.

В рамках стратегии ЮНЭЙДС 95-95-95, направленной на обеспечение профилактики, тестирования, лечения и ухода в связи с ВИЧ-инфекцией, 85% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус. Из них 92% принимают антиретровирусную терапию (АРТ), а 93% имеют подавленную вирусную нагрузку.

В Казахстане действует принцип «Н=Н»: «Неопределяемый = не передающийся». Согласно этому принципу человек, живущий с ВИЧ, принимающий антиретровирусную терапию и имеющий подавленную вирусную нагрузку, не может передать вирус своему половому партнеру. Концепция полностью подтверждена мировыми научными исследованиями.

— В текущем году Министерством здравоохранения РК утвержден Стандарт организации оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. Документ направлен на повышение качества, доступности и преемственности медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ, а также на совершенствование профилактической работы. В РК внедрены все 12 направлений профилактических программ, рекомендованных ВОЗ. Ключевой инновацией в стратегии профилактики является внедрение доконтактной профилактики. Сегодня ее получают более 13 тысяч человек, — сказала Роза Куанышбекова, директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.

Более доступной становится АРТ, которая назначается больным сразу после постановки диагноза и предоставляется бесплатно. 90% пациентов получают схемы антиретровирусной терапии, включающие долутегравир, который ВОЗ рекомендует как препарат первой линии АРТ. Он обеспечивает быстрое и устойчивое снижение вирусной нагрузки. Удобный прием — одна таблетка в день — повышает приверженность пациентов к терапии.

Один из ближайших оптимистичных прогнозов — включение в национальные программы РК в 2026 году по обеспечению доступа людей, живущих с ВИЧ, к инъекционным препаратам — инновационному ленакапавиру. ВОЗ уже называет ленакапавир «максимально близким к вакцине» вариантом, так как при высокой эффективности и всего двух инъекциях в год он может радикально снизить уровень новых инфекций, выступая средством профилактики инфицирования.

За последние семь лет в Казахстане в результате принимаемых мер наблюдается снижение важнейших показателей, таких как смертность от СПИДа, заболеваемость на 100 тысяч населения, а также двух из трех путей передачи — парентерального (через кровь, при употреблении инъекционных наркотиков) и вертикального (от матери к ребенку).

В результате проводимых противоэпидемических мероприятий Казахстан находится в концентрированной стадии ВИЧ-инфекции с распространенностью 0,3% населения в возрастной группе 15–49 лет при среднемировом показателе 0,7%.

