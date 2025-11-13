ВИЧ без страха: в Алматы тестируют инновационные методы информирования

— Сколько казахстанцев на сегодня стоит на учете по ВИЧ?

— По оценкам UNAIDS, в 2025 году в Казахстане проживает примерно 43 тысячи человек с ВИЧ, при этом около 37 тысяч знают свой статус, на диспансерном наблюдении стоят около 35 тысяч людей, живущих с ВИЧ.

— Какие стереотипы о ВИЧ удалось побороть за последние 5–10 лет, а какие все еще приходится разъяснять?

— В последние годы предприняты шаги по устранению юридических ограничений для людей с ВИЧ, например, сняты барьеры к усыновлению или удочерению, проведению вспомогательных репродуктивных технологий и другое, что частично снижает институциональную дискриминацию.

Осведомленность о «Н=Н» (неопределяемая вирусная нагрузка означает, что человек не передает ВИЧ другим людям) повышается благодаря широкому распространению антиретровирусной терапии (АРТ) и информационной работе. Растет понимание, что при раннем начале лечения люди с ВИЧ могут жить полноценной жизнью и не передают вирус при подавленной вирусной нагрузке.

Прием самотестирования и работа НПО/гражданского общества также продвинулась вперед, появились сервисы заказа самотестов и НПО-инициативы, что снизило барьер обращений в клиники для части населения.

— Что все еще остается стереотипом?

— Стигма и страх раскрытия. По-прежнему многие опасаются социальной или профессиональной дискриминации при положительном результате, это остается ключевым барьером для тестирования и открытия статуса. Исследования индекса стигмы показывают, что негативные установки сохраняются в ряде сфер жизни. Кроме того, у части населения сохраняются неверные представления о бытовых путях передачи (например, чрезмерный страх контактов в быту). Еще имеются стереотипы об «определенных группах» — ВИЧ часто по-прежнему ассоциируют с маргинализированными группами (наркопотребители, секс-работники, мужчины, имеющие секс с мужчинами), что мешает широкому охвату тестированием среди общей популяции и порождает стыд у людей с нетипичным для этого образом жизни.

— Как широко охвачено население Казахстана тестированием на ВИЧ?

— Охват тестированием населения по итогам 10 месяцев 2025 года составил 18,6%. Охват тестированием в регионах достигается активной работой центров по профилактике ВИЧ, НПО, тестирование по клиническим показаниям широко предлагается во всех медицинских организациях, независимо от формы собственности, в пяти крупных городах РК (Астана, Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар) доступны платформы по онлайн-заказу самотестов на ВИЧ.

— Кто входит в группы риска по ВИЧ на сегодня?

— Согласно международным рекомендациям и национальным нормативным документам, к ключевым группам населения с повышенным риском инфицирования ВИЧ относятся:

· люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН);

· мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСM);

· секс-работники.

Также высокий риск инфицирования существует у заключенных (следственно-арестованные и осужденные), партнеров лиц из ключевых групп и лиц с частой сменой половых партнеров.

— Разъяснительная работа по профилактике ВИЧ направлена только на группы риска или она масштабнее?

— Разъяснительная и профилактическая деятельность в Казахстане сочетает два подхода. Целевая работа при поддержке НПО и специальных программ (экспресс-тестирование на ВИЧ, обмен шприцев, консультации, целевые информационные кампании) ориентирована на ключевые группы и уязвимые субпопуляции.

Но параллельно проводятся широкие кампании и интеграция в общую систему здравоохранения. Сюда относятся регулярные просветительские акции, школьные и молодежные программы, продвижение рутинного тестирования в семейной медицине и стационарах. Реализуются проекты онлайн-доступа к самотестам и конфиденциальным сервисам. Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе среди молодежи.

— Как ведется работа с родственниками тех, у кого выявили ВИЧ?

— Практики включают консультирование и психологическую поддержку при подтвержденном диагнозе пациенту и, при его согласии, семье предлагаются консультации по медицинским вопросам, мерам профилактики и психосоциальной поддержке. Существуют методические рекомендации по сопровождению детей и подростков и по поддержке семей.

Также в ряде городов действуют меры социальной помощи и сопровождения для ЛЖВ и их семей (локальные программы помощи, выплаты, направленные услуги).

Отмечу работу НПО — неправительственные организации обеспечивают помощь семье, защищают от дискриминации, помогают с навигацией по услугам.

— Молодежь «говорит на цифровом языке» — какие инновации применяются в Казахстане для тестирования, профилактики и просвещения?

— В Казахстане доступны следующие инновации. Это онлайн-заказ и доставка самотестов (проекты HIVTEST — заказ бесплатных наборов и доставка по ряду городов), что повышает анонимность и охват. Также мобильные приложения и онлайн-платформы — сервисы для оценки риска, записи на тестирование, онлайн-консультаций и навигации по центрам. Задействуем возможности социальных сетей за счет цифровых кампаний — это таргетированные посты, ролики и боты для молодежной аудитории.

Функционируют мобильные клиники и выездные пункты тестирования — комбинируют цифровую рекламу с выездными точками в местах скопления молодежи.

Эти инновации помогают снизить барьеры доступа, дают анонимность и лучше соответствуют каналам коммуникации молодежи.

— Что посоветовать человеку, который боится идти сдавать анализ на ВИЧ?

— Понимание важности того, что раннее тестирование спасает здоровье: чем раньше обнаружили ВИЧ, тем проще и эффективнее лечение (АРТ обеспечивает нормальную жизнь и снижает риск передачи).

Есть варианты анонимности и конфиденциальности. Центры ВИЧ могут выдать тесты половым партнерам ЛЖВ для проведения самостоятельного теста дома (с помощью теста OraQuick по околодесневой жидкости), есть возможность заказать бесплатный набор через онлайн-сервисы (HIVTEST), при положительном результате и подтвердить позитивный результат в СПИД-центре, обратиться в дружественные кабинеты центров по профилактике ВИЧ или в НПО, где тестирование проведут анонимно.

Если результат положительный — это не приговор: есть бесплатное лечение и поддержка, люди на терапии живут долгой и полноценной жизнью. Если страшно идти одному, можно попросить доверенное лицо (друга, волонтера НПО) сопровождать; есть горячие линии и онлайн-консультации.

Если боитесь социальной реакции, помните: закон и медицинская этика защищают право на конфиденциальность. В дополнение существуют программы соцподдержки.

Еще один практический шаг. Если вы сомневаетесь, сделайте самотест дома. При отрицательном результате и наличии при этом сомнений о недавнем риске повторите такой тест через 1–3 месяца, при положительном — обратитесь в Центр СПИД или дружественный кабинет для подтверждения и начала лечения.