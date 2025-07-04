Выращивают бананы и разводят рыбу — депутаты встретились с аграриями Туркестанской области

Депутаты побывали в тепличном комплексе ТОО «Gen Group Kazakhstan» в селе Таскешу Кайнарбулакского сельского округа, где на площади 5,3 га в рамках одного из первых в СНГ проектов по адаптации тропических культур налажено выращивание бананов. Здесь ежегодно производят до 1000 тонн продукции, обеспечивая отечественный рынок. По словам директора комплекса Тимура Утешева, первая очередь проекта, стартовавшая в 2023 году, обошлась в 1,056 млрд тенге.

Фото: Мажилис

Депутаты Мажилиса подчеркнули важность обучения новым технологиям отечественных аграриев. Кроме того, было предложено создать на базе комплекса первичную партийную организацию при поддержке областного филиала «AMANAT».

Говоря о развитии агропромышленного комплекса, депутаты отметили, что Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание этой сфере и ставит задачу сделать ее драйвером национальной экономики. Повышение доходов сельчан остается приоритетной задачей как для государства, так и для бизнеса.

Фото: Мажилис

Во время рабочей поездки депутаты также посетили ТОО «Көмеш балық» в селе Сарыарык. Руководитель предприятия Даулеталы Абдраманов рассказал о проекте по выращиванию мальков и товарной рыбы. На площади 259 га построены пруды, разводятся маточные особи. Ежегодно здесь получают до 721,6 тонн рыбы, полностью обеспечивая казахстанский рынок. Стоимость проекта — 750 млн тенге, создано 19 постоянных рабочих мест.

Фото: Мажилис

В ходе общения с предпринимателями региона депутат Кайрат Балабиев подчеркнул важность поддержки молодежи и информирования населения о новых законах.

— Цель встреч — разъяснить людям суть законов, инициированных фракцией «AMANAT». Указом Президента 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим мы знакомимся с работой передовых хозяйств и предлагаем вовлекать перспективных специалистов в партийную деятельность. Молодежь нужно поддерживать, особенно тех, кто уже проявил себя. Мы также следим за выполнением предвыборной программы. Тепличное хозяйство стремительно развивается, пример тому — банановый комплекс. Принят новый Водный кодекс, внедрены правовые механизмы для развития рыбоводства. Это все дает толчок отрасли, – заключил Кайрат Балабиев.

Фото: Мажилис

Ранее мажилисмены проконтролировали реконструкцию городской тепломагистрали в Таразе.