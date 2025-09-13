Выпускница КазНУ вернет государству деньги за обучение в Жамбылской области

Неординарный случай рассмотрели в Мойынкумском районном суде. АО «Финансовый центр» подало иск к гражданке о взыскании задолженности за обучение по государственному образовательному гранту на сумму более 2,5 млн тенге.

Ответчица поступила в Казахский национальный университет имени аль-Фараби по квоте для сельской молодежи и получила образование за счет средств республиканского бюджета. Получив диплом, она была обязана отработать три года по месту направления, однако этого не сделала.

После окончания вуза в 2023 году выпускница не прибыла к месту работы и в Центре занятости не зарегистрировалась. В связи с этим с нее потребовали возместить расходы и выплатить неустойку в размере 666 тысяч тенге.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав с ответчицы всю сумму основного долга — 2,5 млн тенге, но уменьшил размер неустойки в десять раз из-за несвоевременного обращения истца. В итоге сумма неустойки составила 66 тысяч тенге.

Ранее мы рассказывали, что казахстанским студентам повысили стипендии в два раза.

Сколько будет стоить проживание студентов в общежитиях Казахстана.