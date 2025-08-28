Казахстанским студентам повысили стипендии в два раза

По ее словам, в этом году вновь предусмотрено ежегодное повышение. В сравнении с 2020 годом размер стипендий фактически вырос в два раза.

С 1 сентября 2025 года:

студенты бакалавриата будут получать 52 372 тенге;

студенты педагогических специальностей - 84 000 тенге;

магистранты - 117 098 тенге;

докторанты - 262 500 тенге.

Напомним, в этом году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено 93 232 гранта, из них для получения высшего образования выделено 77 084 гранта.

Какие меры поддержки студентов предусмотрены в Казахстане, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.