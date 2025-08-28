16:08, 28 Август 2025 | GMT +5
Казахстанским студентам повысили стипендии в два раза
Вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова на брифинге в СЦК озвучила размеры стипендий, которые казахстанские студенты будут получать с 1 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, в этом году вновь предусмотрено ежегодное повышение. В сравнении с 2020 годом размер стипендий фактически вырос в два раза.
С 1 сентября 2025 года:
- студенты бакалавриата будут получать 52 372 тенге;
- студенты педагогических специальностей - 84 000 тенге;
- магистранты - 117 098 тенге;
- докторанты - 262 500 тенге.
Напомним, в этом году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено 93 232 гранта, из них для получения высшего образования выделено 77 084 гранта.
Какие меры поддержки студентов предусмотрены в Казахстане, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.