Сколько будет стоить проживание студентов в общежитиях Казахстана

— Если говорить о стоимости проживания, то в Алматы и Астане месячная плата за общежитие начинается от 20 тысяч тенге. В общежитиях при университетах цена может достигать 30 тысяч тенге. Что касается частных общежитий, то мы обращаемся к их инвесторам: поскольку они получают деньги от государства за каждого студента, им было поставлено условие — не поднимать стоимость выше 40 тысяч тенге, — сказала она на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, для социально уязвимых студентов вопрос обеспечения местами в университетских общежитиях остается актуальным.

— Эти студенты вынуждены расселяться в частных общежитиях. Там также предоставляются скидки в размере 20–50% со стороны университета. Поэтому стоимость проживания в частных общежитиях не превышает 40 тысяч тенге. Что касается частных гостиниц и хостелов, там, конечно, есть комнаты и за 60 тысяч тенге, — отметила Акерке Абылайхан.

Ранее сообщалось о том, что в новом учебном году казахстанским студентам повысили стипендии в два раза.



