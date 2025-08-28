РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 28 Август 2025 | GMT +5

    Сколько будет стоить проживание студентов в общежитиях Казахстана

    И.о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан рассказала, сколько будет стоить проживание студентов в общежитиях в новом учебном году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    общежития
    Фото: Kazinform

    — Если говорить о стоимости проживания, то в Алматы и Астане месячная плата за общежитие начинается от 20 тысяч тенге. В общежитиях при университетах цена может достигать 30 тысяч тенге. Что касается частных общежитий, то мы обращаемся к их инвесторам: поскольку они получают деньги от государства за каждого студента, им было поставлено условие — не поднимать стоимость выше 40 тысяч тенге, — сказала она на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По ее словам, для социально уязвимых студентов вопрос обеспечения местами в университетских общежитиях остается актуальным.

    — Эти студенты вынуждены расселяться в частных общежитиях. Там также предоставляются скидки в размере 20–50% со стороны университета. Поэтому стоимость проживания в частных общежитиях не превышает 40 тысяч тенге. Что касается частных гостиниц и хостелов, там, конечно, есть комнаты и за 60 тысяч тенге, — отметила Акерке Абылайхан.

    Ранее сообщалось о том, что в новом учебном году казахстанским студентам повысили стипендии в два раза.

    Теги:
    Общежития Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Цены и тарифы Студенты
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают