Выпуск новых премиальных марок стали развивается в Казахстане

Андрей Лаврентьев представил предварительные итоги деятельности компании за 2025 год и основные направления реализации инвестиционной программы.

Отмечена положительная динамика: за два года выпуск стали увеличился на 22%, добыча угольного концентрата — на 26%, железорудного — на 32%. Достигнуто снижение себестоимости продукции на 28%, а количество выпускаемых марок стали выросло с 260 до 350.

Он также доложил о реализации комплекса из девяти крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование «стального каркаса» страны и сокращение импорта металлопроката. Кроме того, развивается выпуск новых премиальных марок стали, включая продукцию для строительства атомных электростанций.

Андрей Лаврентьев представил программы развития угольного и горнорудного направлений. Отдельный акцент сделан на безопасности труда и социальных инициативах. Qarmet обновляет собственные медицинские и образовательные учреждения. Компанией и профсоюзами заключен новый коллективный договор, предусматривающий расширение социальных гарантий для 35-тысячного коллектива.

Он проинформировал Главу государства о формировании крупного металлургического кластера вокруг Qarmet, благодаря которому малые и средние предприятия получают возможность глубокой переработки сырья. Программа была инициирована совместно с Национальным инвестиционным холдингом «Байтерек».

Также ведется системная работа с машиностроительными заводами по использованию казахстанской стали при производстве.

Президент положительно оценил проведенную работу и поддержал представленный план развития Qarmet. Глава государства подчеркнул важность продолжения деятельности по комплексной модернизации предприятия, решению социальных задач, улучшению экологической ситуации, а также наращиванию машиностроительного производства.

