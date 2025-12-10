РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:05, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Выпуск новых премиальных марок стали развивается в Казахстане

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Qarmet Андрея Лаврентьева, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Qarmet
    Фото: Акорда

    Андрей Лаврентьев представил предварительные итоги деятельности компании за 2025 год и основные направления реализации инвестиционной программы.

    Отмечена положительная динамика: за два года выпуск стали увеличился на 22%, добыча угольного концентрата — на 26%, железорудного — на 32%. Достигнуто снижение себестоимости продукции на 28%, а количество выпускаемых марок стали выросло с 260 до 350.

    Он также доложил о реализации комплекса из девяти крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование «стального каркаса» страны и сокращение импорта металлопроката. Кроме того, развивается выпуск новых премиальных марок стали, включая продукцию для строительства атомных электростанций. 

    Андрей Лаврентьев представил программы развития угольного и горнорудного направлений. Отдельный акцент сделан на безопасности труда и социальных инициативах. Qarmet обновляет собственные медицинские и образовательные учреждения. Компанией и профсоюзами заключен новый коллективный договор, предусматривающий расширение социальных гарантий для 35-тысячного коллектива. 

    Он проинформировал Главу государства о формировании крупного металлургического кластера вокруг Qarmet, благодаря которому малые и средние предприятия получают возможность глубокой переработки сырья. Программа была инициирована совместно с Национальным инвестиционным холдингом «Байтерек».

    Также ведется системная работа с машиностроительными заводами по использованию казахстанской стали при производстве.

    Президент положительно оценил проведенную работу и поддержал представленный план развития Qarmet. Глава государства подчеркнул важность продолжения деятельности по комплексной модернизации предприятия, решению социальных задач, улучшению экологической ситуации, а также наращиванию машиностроительного производства.  

    Ранее мы писали, горно-металлургический комплекс перешел от стабилизации процессов к масштабной модернизации, синхронизируя программу развития с актуальными промышленными приоритетами страны, в соответствии с задачами, поставленными Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Qarmet
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают