Два года Qarmet: рост, технологии и новые мощности

За это время горно-металлургический комплекс перешел от стабилизации процессов к масштабной модернизации, синхронизируя программу развития с актуальными промышленными приоритетами страны, в соответствии с задачами, поставленными Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым.

Фото: Qarmet

Достижения компании

Два года стали временем ускоренного роста. Производство твёрдой стали увеличилось на 22%, выпуск угольного концентрата вырос на 26%, а железорудного на 32%. Компания усилила ремонтную программу, восстановила критически важные участки производственной цепочки, модернизировала оборудование и коммуникации. Эти шаги позволили стабилизировать работу производства и создать основу для крупных проектов.

Завершение первого этапа газификации металлургического комбината стало важнейшим элементом экологической трансформации промышленности. Доменное производство впервые за десятилетия полностью перешло на природный газ, что значительно снизило нагрузку на окружающую среду. Подключения ожидают и другие цеха комбината.

Особое внимание в 2025 году было уделено охране труда. Шахты компании теперь оснащены современной системой позиционирования сотрудников и обновлённой цифровой диспетчеризацией, объединяющей подземные и наземные процессы. Эти меры позволили обеспечить оперативный контроль ситуации в реальном времени и значительно снизить риски на производстве. В текущем году компания возродила промышленную медицину горняков, открыв клинико-диагностический центр в г. Караганда с бесплатными профильными услугами.

Премьер‑министр РК Олжас Бектенов, посетив предприятие в июне текущего года, отметил значимость этих мер и подчеркнул прогресс, достигнутый компанией:

— Сейчас новый национальный инвестор вкладывает серьёзные средства в модернизацию. В шахте внедряются видеосвязь, газовые и сейсмодатчики, система позиционирования шахтёров. Такие элементарные вещи, как личный аварийный сигнал и видеосвязь — раньше их просто не было, — отметил глава Кабмина.

Цифровизация стала одним из приоритетов года: в производство внедряются системы промышленной аналитики, искусственный интеллект и цифровое моделирование. Оборудование переводится на предиктивный контроль, разворачивается сеть онлайн-мониторинга технологических процессов, создаются цифровые двойники ключевых агрегатов. Это сокращает аварийность, повышает эффективность производства и обеспечивает технологический задел для дальнейшей системной модернизации.

Новые мощности и возможности

2025 год также стал годом начала масштабного строительства. Компания приступила к возведению новых коксовых батарей № 8-9, которые заменят агрегаты 65-летней эксплуатации и обеспечат выпуск 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Особое место занимает долгожданный запуск проектов углехимии с выпуском более 15 видов продукции. Одновременно стартовало строительство линии горячего цинкования и полимерных покрытий, сортопрокатного стана, которые позволят производить металл с высокой добавленной стоимостью. Продолжается реализация возведения нового литейно-прокатного комплекса — будущего высокотехнологичного производства, способного значительно расширить экспортный потенциал компании сталью премиального сегмента.

Фото: Qarmet

Серьёзный прогресс достигнут в сфере переработки. В 2025 году переработано более 7 млн тонн вторичных продуктов, к концу года прогноз достигает 8 млн тонн. Открыта новая площадка переработки металлолома площадью 40 тысяч квадратных метров и мощностью до 300 тонн в сутки. Заключены новые договорённости о применении вторичного сырья в дорожном строительстве и смежных секторах, что повысит экологическую устойчивость и экономическую эффективность предприятия.

Люди и регионы

В текущем году завершен ремонт учебного корпуса подготовки будущих кадров компании. Сегодня Qarmet University стал полноценной площадкой для комплексного обучения и профессионального развития сотрудников, обеспечивая сочетание теоретических знаний и практических навыков. В рамках модернизации учебного корпуса приобретены высокотехнологичные тренажёры, позволяющие максимально точно моделировать производственные процессы и совершенствовать профессиональные компетенции персонала.

Фото: Qarmet

Компания реализует и крупные региональные инициативы. В городах присутствия компании осуществляются социальные проекты, охватывающие здравоохранение, образование и спорт. К примеру, в г. Каражал продолжается программа развития стоимостью более 500 млн долларов, включающая модернизацию инфраструктуры и запуск новых фабрик.

Компания поднялась на 15 позиций в национальном рейтинге привлекательности работодателей, заняв 7-е место в ГМК. В 2025 году предприятие получило премию «Золотой Гефест» за лучшее digital-решение в отрасли и стало победителем конкурса «Парыз» в номинации «Лучший коллективный договор».

— Наши два года — это время больших перемен. Мы выполняем задачи, поставленные Главой государства, усиливаем безопасность, модернизируем производство и создаём новые направления. Главный капитал Qarmet — это люди. Металлурги, шахтёры, инженеры, ремонтные службы и проектные команды — те, благодаря кому компания сегодня демонстрирует устойчивый рост. Мы строим предприятие будущего, которое будет служить Казахстану долгие годы, — отмечают в компании.

2025 год стал годом, когда стратегия Qarmet получила реальное воплощение: новые объекты, рост производственных показателей, усиление безопасности, экологические решения и социальные проекты. Компания уверенно движется вперёд, сохраняя уважение к своей истории и создавая прочный стальной каркас Казахстана.