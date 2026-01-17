Выплаты обучающимся по «Болашак» и количество стипендий могут пересмотреть в Казахстане

Как уточнили в Центре, вопрос о сокращении числа стипендий по программе «Болашак» в настоящее время находится на стадии обсуждения и аналитической проработки.

Вместе с этим рассматривается и вопрос пересмотра размеров ежемесячных выплат стипендиатам.

— Нормы расходов для определения размеров международной стипендии «Болашак» были приняты более 17 лет назад и с тех пор не пересматривались. За это время инфляция, рост стоимости жилья, питания и услуг существенно изменили расходы студентов за рубежом. В настоящее время по данному вопросу проводится аналитическая работа, — ответили в Центре.

