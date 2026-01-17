РУ
    19:15, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Выплаты обучающимся по «Болашак» и количество стипендий могут пересмотреть в Казахстане

    В Центре международных программ рассматривают возможность пересмотра параметров международной стипендии «Болашак», включая количество мест и размеры ежемесячных выплат обучающимся за рубежом. Об этом сообщили в ответе на запрос корреспондента агентства Kazinform.

    30-летние итоги программы «Болашак»
    Коллаж: Kazinform/ Pixabay/ Freepik/ DALL-E

    Как уточнили в Центре, вопрос о сокращении числа стипендий по программе «Болашак» в настоящее время находится на стадии обсуждения и аналитической проработки.

    Вместе с этим рассматривается и вопрос пересмотра размеров ежемесячных выплат стипендиатам.

    — Нормы расходов для определения размеров международной стипендии «Болашак» были приняты более 17 лет назад и с тех пор не пересматривались. За это время инфляция, рост стоимости жилья, питания и услуг существенно изменили расходы студентов за рубежом. В настоящее время по данному вопросу проводится аналитическая работа, — ответили в Центре.

    Напомним, в 2026 году изменятся правила отбора на стипендию «Болашак» в 2026 году. Подробнее читайте здесь.

    Ранее также стало известно, сколько стипендий выделят выпускникам школ для обучения на бакалавриате по международной программе «Болашак». 

    Адия Абубакир
