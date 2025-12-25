«Болашак» для бакалавриата: сколько стипендий выделят выпускникам школ

В организации напомнили, что новое направление в программе открывается с целью поддержать перспективные таланты среди выпускников школ, а также предотвратить «утечку мозгов».

Всего планируется выделить 20 стипендий.

— Участвуют только граждане РК с дипломами I–III степени международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнииелей, полученные за последние три года, — отметили в центре.

Напомним, в 2025 году программа «Болашак» вновь открывает возможность обучаться за рубежом по бакалавриату спустя 14 лет. До 2011 году по бакалавриату отучились 2,5 тысячи казахстанцев.

