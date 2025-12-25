РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:56, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Болашак» для бакалавриата: сколько стипендий выделят выпускникам школ

    В Центре международных программ разъяснили ключевые условия участия призеров международных олимпиад и конкурсов в отборе на стипендию «Болашак» для обучения на бакалавриате, передает агентство Kazinform.

    Израильдегі «Болашақ» стипендиаттары елге қайтады
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В организации напомнили, что новое направление в программе открывается с целью поддержать перспективные таланты среди выпускников школ, а также предотвратить «утечку мозгов».

    Всего планируется выделить 20 стипендий.

    — Участвуют только граждане РК с дипломами I–III степени международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнииелей, полученные за последние три года, — отметили в центре.

    Напомним, в 2025 году программа «Болашак» вновь открывает возможность обучаться за рубежом по бакалавриату спустя 14 лет. До 2011 году по бакалавриату отучились 2,5 тысячи казахстанцев. 

    Ранее мы писали о том, как изменятся правила отбора на стипендию «Болашак» в 2026 году. 

    Теги:
    Вузы Образование Студенты Стипендии Болашак
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
