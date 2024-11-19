Программа «Болашак» вновь открывает возможность обучаться за рубежом по бакалавриату

Сейчас по «Болашаку» можно учиться только в магистратуре и докторантуре.

Шансы учиться по бакалавриату есть у тех выпускников, которые в школе побеждали на олимпиадах и конкурсах научных проектов, и это не просто поощрение абитуриентов за активность, а в первую очередь борьба с так называемой утечкой мозгов. Всё потому, что топовые вузы зачастую переманивают одаренных школьников к себе. Те соглашаются, поскольку образовательных программ в нашей стране нет — Болашак закрыл бакалавриат еще в 2011 году.

Разумеется, возвращаются в Казахстан не все. И вот что пишет по этому поводу депутат Асхат Аймагамбетов:

— Ранее «Болашак» покрывал обучение только на магистратуре и докторантуре. Это, в принципе, нормально, но оставались вопросы по победителям международных олимпиад. Топовые зарубежные университеты сразу предлагают им гранты на бакалавриат, и, соответственно, они уезжали за границу. На том этапе мы не могли предложить аналогичной поддержки, из-за чего нередко теряли таких ребят, которые не только обучались за границей, но и оставались там после учёбы. Предоставление гранта за счёт госбюджета для таких детей — это правильный шаг.

Программе «Болашак» уже больше 30 лет. За это время зарубежное образование получили почти 13 тысяч сограждан — это около 400 человек в год. Свыше 7 тысяч казахстанцев получили степень магистра. По бакалавриату, еще до того, как это направление не было закрыто, успели отучиться 2,5 тысячи человек. Почти 230 человек получили степень докторанта, а стажировку прошли больше 2 тысяч соотечественников. В основном это гуманитарные и технические специальности, порядка 9% — выпускники медицинских вузов, и всего 2% повышали свои навыки в творческих дисциплинах.

Какие страны наши чаще выбирают для обучения?

География действия программы довольно обширная, но почти половина стипендиатов — это выпускники британских вузов, треть выбирают США и Канаду. Остальная часть училась в Европе, странах Азии и Океании, а также в России.

Великобритания и Ирландия — 45,5%

Соединенные Штаты Америки и Канада — 28%

Страны Европы — 11,7%

Страны Азии и Океании — 7,9%

Российская Федерация — 6,9%.

Напомним, выпускник Оксфордского университета возглавил Центр международных программ. АО «Центр международных программ» администрирует программу «Болашак».

Как сообщалось ранее, выпускникам «Болашака» могут разрешить работать вне Казахстана.