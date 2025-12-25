РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:36, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как изменятся правила отбора на стипендию «Болашак» в 2026 году

    В Центре международных программ представили ключевые реформы международной стипендии «Болашак», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скандал в «Болашаке»: кто будет выплачивать миллионы
    Фото: freepik

    Теперь конкурс будет проходить с механизмом отбора. На второй тур пройдут только те претенденты, которые набрали проходной балл в первом туре.

    — За три присуждения 2025 года проходной балл по итогам первого тура не набрали 131 человек или 5,0% от общего количества принятых заявок, — подчеркнули в центре.

    Также появились новые критерии для зарубежных вузов. Речь идет об учебных заведениях из топ-100 международного академического рейтинга QS University Rankings по направлениям «by subject».

    Кроме того, определена приоритизация естественно-технического направления, что теперь составляет не менее 60%.

    — Доля стипендий «Болашак», присуждаемых по естественно-техническому направлению, увеличилась с 59,2% в 2022 году до 69,6% в 2025 году, — отметили в «Болашак».

    Для выпускников программы разрешили трудовую отработку в международных и региональных организациях, в таких как ООН, ПРООН, ОБСЕ, ШОС и других.

    Вместе с этим в программе исключили возможность обучаться или стажироваться на русском языке в странах, где он не является государственным или официальным языком.

    Более того, у претендентов появилась возможность повторно участвовать в конкурсном отборе.

    — В 2025 году принято 2 600 заявок, тогда как в 2024 году — 1 893 заявки, — отмечают в центре.

    Вместе с тем конкурс на одно место увеличился до 4,1 в 2025 году, тогда как годом ранее он составлял 3,1 человека на место.

    Ранее сообщалось, что по программе «Болашак» начнут готовить специалистов по ИИ и атомной энергетике.

    Теги:
    Вузы Образование Стипендии Болашак
    Адия Абубакир
    Автор
