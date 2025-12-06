РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:31, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Виновника смертельного ДТП в области Жетысу приговорили к пяти годам лишения свободы

    Прокуратура области Жетысу провела показательный суд и обязала чиновников исправить опасные дороги, передает агентство Kazinform.

    приговор
    Фото: pixabay

    Прокуратура Каратальского района области Жетысу реализует комплекс мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий в рамках концепции «Закон и Порядок». Работа ведется одновременно в двух ключевых направлениях: воздействие в судебном порядке и надзор за инфраструктурой.

    По инициативе прокуратуры проведён показательный судебный процесс для подучётных пробации, студентов Бастобинского сервисно-технического колледжа и предпринимателей-перевозчиков.

    Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет за совершение ДТП, повлекшего смерть двух лиц. Участникам разъяснены требования безопасности дорожного движения и последствия их нарушения.

    Кроме того, в текущем году прокуратура провела проверку состояния автомобильных дорог и эффективности профилактической работы уполномоченных органов.

    По итогам выявлены существенные нарушения законодательства.

    По акту прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. На опасных участках дополнительно установлены дорожные знаки и фигурные макеты животных, направленные на повышение внимания водителей.

    Прокуратура области Жетысу призывает граждан к строгому соблюдению правил дорожного движения и нулевой терпимости к данным видам правонарушений, подчеркивая, что безопасность на дорогах является общей ответственностью.

    Ранее мы сообщали, сколько человек погибли в ДТП в области Жетысу с начала года.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Область Жетысу Суды Приговор Прокуратура
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают