Виновника смертельного ДТП в области Жетысу приговорили к пяти годам лишения свободы

Прокуратура Каратальского района области Жетысу реализует комплекс мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий в рамках концепции «Закон и Порядок». Работа ведется одновременно в двух ключевых направлениях: воздействие в судебном порядке и надзор за инфраструктурой.

По инициативе прокуратуры проведён показательный судебный процесс для подучётных пробации, студентов Бастобинского сервисно-технического колледжа и предпринимателей-перевозчиков.

Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет за совершение ДТП, повлекшего смерть двух лиц. Участникам разъяснены требования безопасности дорожного движения и последствия их нарушения.

Кроме того, в текущем году прокуратура провела проверку состояния автомобильных дорог и эффективности профилактической работы уполномоченных органов.

По итогам выявлены существенные нарушения законодательства.

По акту прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. На опасных участках дополнительно установлены дорожные знаки и фигурные макеты животных, направленные на повышение внимания водителей.

Прокуратура области Жетысу призывает граждан к строгому соблюдению правил дорожного движения и нулевой терпимости к данным видам правонарушений, подчеркивая, что безопасность на дорогах является общей ответственностью.

