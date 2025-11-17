Сколько человек погибли в ДТП в области Жетысу с начала года
В области Жетысу с начала года зарегистрировано 857 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 118 человек, ещё 1408 получили травмы различной степени тяжести, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
В рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП в Талдыкоргане состоялся митинг «Помни и задумайся». На площади правоохранители установили разбитые автомобили после серьёзных аварий.
Организаторы мероприятия отметили, что соблюдение ПДД и повышение культуры на дорогах остаются ключевыми факторами в снижении аварийности в регионе.
Ранее сообщалось, что основная причина ДТП — низкая транспортная дисциплина. С начала года в стране произошло более 29 тысяч дорожно-транспортных происшествий, пресечено свыше 12 миллионов нарушений правил дорожного движения. Задержаны свыше 21 тысячи пьяных водителей. Лишены права управления более 25 тысяч водителей. Подвергнуты административному аресту 21 тысяча человек. Оштрафованы более 401 тысячи пешеходов.