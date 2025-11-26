Выкупит ли акимат Алматы нашумевший ипподром
Вокруг алматинского ипподрома неоднократно возникали обсуждения. Заместитель акима города Бейбут Шаханов прокомментировал дальнейшую судьбу объекта, передает агентство Kazinform.
На брифинге региональной службы коммуникаций он напомнил, что ипподром уже длительное время находится в частной собственности, и его владельцы неоднократно менялись.
— Даже в обществе были слухи о том, что планируется его снести и на его месте построить многоэтажное жилье. Но хочу вас заверить, что в действующем генеральном плане на этом месте стоит ипподром, и в проекте, где предполагается изменение, мы принципиально настаиваем на том, чтобы там оставался ипподром, — сказал он.
Также замакима отметил, что разговоров о его выкупе государством не ведется. По его словам, и ипподром, и любые другие объекты могут функционировать в частных руках.
— Что касается его дальнейшего сохранения исторического облика, чтобы он нормально функционировал и соответствовал своему статусу, мы с этим будем работать совместно с собственниками, — сказал Бейбут Шаханов.
Недавно в акимате опровергли информацию о якобы предстоящей застройке территории алматинского ипподрома.