Выкупит ли акимат Алматы нашумевший ипподром

На брифинге региональной службы коммуникаций он напомнил, что ипподром уже длительное время находится в частной собственности, и его владельцы неоднократно менялись.

— Даже в обществе были слухи о том, что планируется его снести и на его месте построить многоэтажное жилье. Но хочу вас заверить, что в действующем генеральном плане на этом месте стоит ипподром, и в проекте, где предполагается изменение, мы принципиально настаиваем на том, чтобы там оставался ипподром, — сказал он.

Также замакима отметил, что разговоров о его выкупе государством не ведется. По его словам, и ипподром, и любые другие объекты могут функционировать в частных руках.

— Что касается его дальнейшего сохранения исторического облика, чтобы он нормально функционировал и соответствовал своему статусу, мы с этим будем работать совместно с собственниками, — сказал Бейбут Шаханов.

Недавно в акимате опровергли информацию о якобы предстоящей застройке территории алматинского ипподрома.