KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Виктор Друзин взял бронзу по артистическому плаванию на ЧМ в Будапеште

    Виктор Друзин завоевал бронзовую медаль в технической программе на юниорском чемпионате мира по артистическому плаванию в Будапеште, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Виктор Друзин
    Фото: Национальный олимпийский комитет РК

    В технической программе казахстанский спортсмен показал третий результат, набрав 238,5317 балла.

    Золотую медаль завоевал представитель России Захар Трофимов — 241,2409 балла. Серебряным призером стал испанец Энеко Санчес Агилар, получивший 240,5016 балла.

    Юниорский чемпионат мира стартовал сегодня, 12 августа. В первый день соревнований Казахстан также выступит в групповой технической программе.

    Ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана. Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев официально стал игроком «Челси».

    Плавание Бронза спортсмены Казахстана НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор