Виктор Друзин взял бронзу по артистическому плаванию на ЧМ в Будапеште

Виктор Друзин завоевал бронзовую медаль в технической программе на юниорском чемпионате мира по артистическому плаванию в Будапеште, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В технической программе казахстанский спортсмен показал третий результат, набрав 238,5317 балла.

Золотую медаль завоевал представитель России Захар Трофимов — 241,2409 балла. Серебряным призером стал испанец Энеко Санчес Агилар, получивший 240,5016 балла.

Юниорский чемпионат мира стартовал сегодня, 12 августа. В первый день соревнований Казахстан также выступит в групповой технической программе.

Ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана. Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев официально стал игроком «Челси».