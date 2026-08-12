Дастан Сатпаев официально стал игроком «Челси»

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев 12 августа достиг совершеннолетия, после чего его переход в лондонский «Челси» официально вступил в силу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Переход 18-летнего форварда из «Кайрата» в английский клуб был согласован в начале 2025 года. Контракт рассчитан до 2033 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 2,4 млн евро.

До достижения 18 лет Сатпаев не мог полноценно присоединиться к «Челси» из-за правил ФИФА, регулирующих международные переходы несовершеннолетних футболистов.

В июле казахстанец прибыл в расположение лондонского клуба и принял участие в нескольких товарищеских матчах. В одной из игр Сатпаев отметился своим первым голом за «Челси».

Таким образом, с 12 августа Дастан Сатпаев официально может выступать за «Челси» на правах игрока английского клуба.

Ранее BBC оценил шансы Дастана Сатпаева закрепиться в основном составе «Челси».