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    Дастан Сатпаев официально стал игроком «Челси»

    Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев 12 августа достиг совершеннолетия, после чего его переход в лондонский «Челси» официально вступил в силу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дастан Сатпаев
    Фото: chelseafc / instagram

    Переход 18-летнего форварда из «Кайрата» в английский клуб был согласован в начале 2025 года. Контракт рассчитан до 2033 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 2,4 млн евро.

    До достижения 18 лет Сатпаев не мог полноценно присоединиться к «Челси» из-за правил ФИФА, регулирующих международные переходы несовершеннолетних футболистов.

    В июле казахстанец прибыл в расположение лондонского клуба и принял участие в нескольких товарищеских матчах. В одной из игр Сатпаев отметился своим первым голом за «Челси».

    Таким образом, с 12 августа Дастан Сатпаев официально может выступать за «Челси» на правах игрока английского клуба.

    Ранее BBC оценил шансы Дастана Сатпаева закрепиться в основном составе «Челси».

    Спорт Футбол Дастан Сатпаев
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор