В Таразе завершился чемпионат Казахстана по водному поло среди женщин, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В национальном первенстве приняли участие сильнейшие команды из разных регионов Казахстана.

В финальной игре сошлись сборные Тараза и Алматы. По итогам решающего матча ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана.

Алматинская команда заняла второе место. Астана замкнула тройку призеров.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские гребцы дошли до финала B чемпионата мира U19.







