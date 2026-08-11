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    Ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана

    В Таразе завершился чемпионат Казахстана по водному поло среди женщин, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана.
    Фото: НОК

    В национальном первенстве приняли участие сильнейшие команды из разных регионов Казахстана.

    В финальной игре сошлись сборные Тараза и Алматы. По итогам решающего матча ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана.

    Алматинская команда заняла второе место. Астана замкнула тройку призеров.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанские гребцы дошли до финала B чемпионата мира U19.




     

     

    Спорт спортсмены Казахстана Водное поло НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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