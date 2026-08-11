Ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана
В Таразе завершился чемпионат Казахстана по водному поло среди женщин, передает Kazinform со ссылкой на НОК.
В национальном первенстве приняли участие сильнейшие команды из разных регионов Казахстана.
В финальной игре сошлись сборные Тараза и Алматы. По итогам решающего матча ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана.
Алматинская команда заняла второе место. Астана замкнула тройку призеров.
Ранее сообщалось о том, что казахстанские гребцы дошли до финала B чемпионата мира U19.