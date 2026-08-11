Казахстанские гребцы дошли до финала B чемпионата мира U19

В Пловдиве (Болгария) завершился чемпионат мира U19 по академической гребле, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборную Казахстана на мировом первенстве представили Семён Первушкин и Дмитрий Ануприев, выступившие в категории распашных двоек без рулевого.

В отборочном раунде наши гребцы в своем заезде показали третий результат. Это позволило им пробиться в 1/2. Во втором полуфинале Первушкин и Ануприев финишировали на шестой позиции.

Казахстанские спортсмены в итоге приняли участие в финале B, где также стали шестыми.

На первую ступень пьедестала поднялся дуэт из Румынии. Греция завоевала серебро. Германия замкнула тройку лучших.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Прозорова установила три мировых рекорда на чемпионате Азии в Ташкенте.