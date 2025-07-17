Выход на новый уровень: как развивается санавиация в Казахстане

Как сообщает телеканал Jibek Joly, в Национальном координационном центре экстренной медицины есть собственная вертолётная площадка и ангар для санавиации. С начала года совершено более тысячи вылетов.

Также центр занимается транспортировкой казахстанцев из-за рубежа. За полгода медики доставили пациентов в тяжелом состоянии из Турции, Южной Кореи, Германии, Египта и Вьетнама.

— Парк воздушных судов у нас составляет 11 самолетов АН-2. Они летают в регионах, из района доставляют в областные центры. Плюс 16 вертолетов авиакомпании «Казавиаспас», там в составе МИ-8 и Еврокоптер 145-й. По линии трансплантации мы также перевозим органы. Кроме того, в центре оказывают помощь по 29 направлениям — от нейрохирургии до акушерства. Среди тех, кто вылечился, есть и граждане из США, Кореи, Чехии и других стран, — рассказал председатель правления НКЦЭМ г. Астаны Ержан Адильбеков.

По его словам, недавно в стенах Национального координационного центра экстренной медицины родился первый ребенок.

— Родилась девочка. Врачи считают, что это хороший знак: центр теперь не только спасает жизни — но и дает им начало, — поделился Ержан Адильбеков.

Ранее мы писали о том, как в Казахстан возвращают тяжелобольных пациентов.

Напомним, в Казахстане ведется работа по обновлению парка медицинской авиации: старые самолеты заменят на современные.