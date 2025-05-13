Казахстан обновит парк медицинской авиации: старые самолеты заменят на современные

По словам Е. Адильбекова, в стране нет недостатка в медицинской авиации. В частности, задействованы 15 вертолетов PC-12, 15 вертолетов Eurocopter, один самолет ЯК-40 и 11 самолетов АН-2.

— Хотел бы затронуть вопрос транспортировки казахстанских граждан из зарубежных клиник. Следует отметить, что Казахстан является социальным государством. С 2011 по 2024 год мы эвакуировали более 300 наших пациентов из разных стран, — заявил Ержан Адильбеков.

Также глава центра подчеркнул, что ведется работа по обновлению устаревших воздушных судов.

— Мы надеемся полностью обновить устаревшие воздушные суда в течение следующих трех лет. Например, у нас самолет ЯК-40 используется для трансплантационных услуг. В настоящее время ведется работа по его замене на современные самолеты Bombardier CRJ 200. Эти самолеты имеют более высокие характеристики, они комфортнее и вдвое быстрее, — отметил Е. Адильбеков.

Фото: Министерство здравоохранения РК

В конференции, организованной Национальным центром координации экстренной медицины Министерства здравоохранения и Ассоциацией скорой медицинской помощи, приняли участие международные эксперты из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Индии и Турции.

Ее программа включает пленарные и тематические секции, посвященные диагностике, лечению, внедрению инновационных и цифровых решений, устойчивости систем реагирования на чрезвычайные ситуации. Планируется обмен мнениями по вопросам развития медицинской авиации, подготовки специалистов, внедрению цифровых решений, повышению качества и доступности неотложной помощи.

Напомним, мобильная бригада медицинской авиации Национального координационного центра экстренной медицины в составе врача и фельдшера ранее совершила вылет в Корею за пациентом на первом новом самолете Bombardier Challenger CL-600-2B19 авиакомпании «Аlaman Air».