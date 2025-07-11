Из Египта, Кореи и Турции: как в Казахстан возвращают тяжелобольных пациентов

В 2025 году в казахстанские клиники были доставлены пациенты из Германии, Южной Кореи, Вьетнама, Турции и Египта.

— Недавно был совершен рейс в Арабскую Республику Египет. Привезли женщину, которая получила инсульт, лечилась в больнице, — рассказал Ержан Адильбеков. — К сожалению, бывают такие ситуации, когда наши граждане выезжают в Корею, Турцию на лечение по поводу онкологии. Зачастую происходит так, что они выезжают в 3–4 стадии, в которой уже запущенные состояния. И приехав туда на ногах, происходит какое-то ухудшение. И мы их стараемся привозить, — добавил он.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По словам Адильбекова, онкологическая помощь в Казахстане сегодня не уступает зарубежной и при этом доступна для пациентов. Между тем, за границей из-за стоимости лечения нередко возникают материальные затруднения, когда дорогостоящая оплата бременем ложится на семью пациента.

— У нас построена новая онкология, которая располагает всем оборудованием, всеми алгоритмами лечения, и лечение не уступает, — подчеркнул он.

Глава центра также отметил, что эвакуация из других стран проводится не по желанию, а в соответствии с утвержденным протоколом. Решение принимает медицинская комиссия.

— За этот год мы привезли пять пациентов, — уточнил Ержан Адильбеков.

Ранее мы писали, что казахстанцы активизировали вывод пенсионных средств на лечение.