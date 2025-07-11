РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:30, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Из Египта, Кореи и Турции: как в Казахстан возвращают тяжелобольных пациентов

    Национальный координационный центр экстренной медицины ежегодно осуществляет 10–15 вылетов за рубеж для эвакуации казахстанцев. Об этом сообщил председатель правления центра Ержан Адильбеков 11 июля в ходе пресс-тура для СМИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из Египта, Кореи и Турции: как в Казахстан возвращают тяжелобольных пациентов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    В 2025 году в казахстанские клиники были доставлены пациенты из Германии, Южной Кореи, Вьетнама, Турции и Египта.

    — Недавно был совершен рейс в Арабскую Республику Египет. Привезли женщину, которая получила инсульт, лечилась в больнице, — рассказал Ержан Адильбеков. — К сожалению, бывают такие ситуации, когда наши граждане выезжают в Корею, Турцию на лечение по поводу онкологии. Зачастую происходит так, что они выезжают в 3–4 стадии, в которой уже запущенные состояния. И приехав туда на ногах, происходит какое-то ухудшение. И мы их стараемся привозить, — добавил он.

    председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По словам Адильбекова, онкологическая помощь в Казахстане сегодня не уступает зарубежной и при этом доступна для пациентов. Между тем, за границей из-за стоимости лечения нередко возникают материальные затруднения, когда дорогостоящая оплата бременем ложится на семью пациента.

    — У нас построена новая онкология, которая располагает всем оборудованием, всеми алгоритмами лечения, и лечение не уступает, — подчеркнул он.

    Глава центра также отметил, что эвакуация из других стран проводится не по желанию, а в соответствии с утвержденным протоколом. Решение принимает медицинская комиссия.

    — За этот год мы привезли пять пациентов, — уточнил Ержан Адильбеков.

    Ранее мы писали, что казахстанцы активизировали вывод пенсионных средств на лечение.

    Теги:
    Здравоохранение Заболевания Онкология Санавиация
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают