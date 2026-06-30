Выгул собак без поводка запретили в Алматы: что еще изменилось в правилах

Маслихат Алматы утвердил новые правила содержания и выгула собак и кошек на территории мегаполиса. Корреспондент Kazinform рассказывает, на что нужно обратить внимание владельцам животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

На очередной сессии маслихата Алматы были утверждены новые правила содержания и выгула домашних животных. Одновременно с этим маслихат признал утратившими силу решение 2023 года о содержании и выгуле домашних животных и документ 2015 года, который вносил изменения в старые правила об отлове и уничтожении бездомных собак и кошек.

Нельзя просто так взять и выкинуть животное на улицу

Одно из главных изменений для владельцев домашних животных стало усиление ответственности за жизнь и здоровье своего питомца.

Согласно новым правилам, не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра, владелец домашнего животного или ответственное лицо помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных, либо передает его на временное содержание третьим лицам или помещает в зоологическую гостиницу.

— В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец и ответственное лицо принимает меры к дальнейшему устройству домашнего животного. Отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом. Собаки содержатся в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий, собака находится в вольере или на привязи, — гласит документ.

Гулять с собакой без поводка по улице Алматы нельзя

Отдельный блок в новых правилах посвящен сосуществованию любителей домашних животных и тех, у кого их нет.

Согласно правила, владельцем и ответственным лицом домашнего животного обеспечиваются условия, не допускающие возникновения опасности здоровью людей, животных и вред окружающим.

При этом выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности физических лиц и животных, а также защиты имущества физических или юридических лиц от нанесения вреда.

Выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного, без намордника и поводка, превышающего 1,5 (полутора) метра, независимо от места выгула не допускается, за исключением случаев, если домашнее животное, требующее особой ответственности владельца животного, находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного и (или) ответственному лицу на праве собственности или ином законном основании.

При выгуле домашних животных (за исключением домашних животных, требующих особой ответственности) владельцами и ответственными лицами соблюдаются следующие требования:

1) собака находится в общественных местах на поводке не превышающего два метра;

2) намордник надевается на собаку при его транспортировке, в толпе людей, а также в местах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями;

3) кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;

3) при переходе через улицу, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок не превышающий полутора метров, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части;

4) владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем полутора метра, исключающим произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;

5) в местах, где выгул собак запрещен, владелец собаки или ответственное лицо может пересечь территорию с собакой в наморднике и на коротком поводке, не превышающем полутора метра, не создавая опасности окружающим;

6) свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак. Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.

Ранее сообщалось, что не все владельцы собак в Алматы желают выгуливать своих собак на поводке. На улицах мегаполиса в разных районах можно встретить любителей собак, которые дают им возможность свободного выгула без поводка. При этом, на возражения других горожан они отвечают резко в духе «моя ссобака не кусается, она на свободном выгуле».

В новых правилах четко прописано, что гулять по тротуарам с собаками без поводка запрещено. Более того, в КоАП РК предусмотрены штрафы за несоблюдение этого правила. За неправильный выгул собаки без поводка в Казахстане предусмотрена ответственность по статье 407-2 КоАП РК («Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными»).

Ранее за это правонарушение наказывали по статье 408 КоАП РК, однако в связи с реформой законодательства о животных нормы выгула теперь регулируются статьей 407-2.

Размер штрафов привязан к месячному расчетному показателю (1 МРП в 2026 году = 4 325 тенге). Выгул собаки без поводка влечет за собой штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге). Если владельца ловят на том же проступке повторно в течение года, штраф возрастает до 20 МРП (86 500 тенге). Если собака без поводка повредила чужое имущество или нанесла легкий вред здоровью человека, штраф составит 20 МРП (86 500 тенге), а за повторный инцидент — 30 МРП (129 750 тенге).

Также согласно новым правилам, акимат должен определить места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудуют места для выгула домашних животных.

Что не изменилось в правилах

Под прежним запретом остаются самовыгул, появление с собакой на детских и спортивных площадках, а также у школ, детсадов и больниц. Запрещено мыть питомцев в фонтанах и общественных водоемах. Также выгуливать животных категорически нельзя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, полиция расследует случай жестокого обращения с собакой в Акмолинской области.