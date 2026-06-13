Полиция расследует случай жестокого обращения с собакой в Акмолинской области

В соцсетях появилось сразу несколько видео, вызвавших широкий общественный резонанс. На одном из них — женщина с мужчиной заводят собаку в лифт, чтобы вывести на улицу: у мужчины в руках пакет с каким-то тяжелым предметом. На другом — уже мертвое животное мужчина привязывает к дереву, а все происходящее снимает на видео подросток, проезжавший мимо на велосипеде.

Акмолинцы активно обсуждают произошедшее, возмущаются жестокостью и хладнокровием живодеров и требуют сурового наказания убийце и его сообщнице.

Между тем, по информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело.

— 11 июня в управление полиции города Степногорска поступила информация о том, что неизвестный мужчина избивает собаку. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что домашнее животное принадлежит фигуранту. В связи с возрастом собаки и ухудшением ее состояния владельцем было принято решение об усыплении животного, — сообщили в ведомстве.

Однако вместо того, чтобы получить соответствующую услугу в ветеринарной клинике, мужчина нанес собаке множественные удары предметом, похожим на молоток.

— По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, — добавили в полиции.

Напомним, что наказание за жестокое обращение с животными могут ужесточить в Казахстане.