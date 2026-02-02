Более 6 тысяч алматинцев пожаловались на укусы животных в 2025 году

Улицы такого большого мегаполиса, как Алматы, остаются привлекательными для бродячих собак и кошек.

По официальной информации Управления предпринимательства и инвестиций Алматы, случаи укусов и нападений животных на людей в Алматы фиксируются ежегодно.

— В 2025 году зарегистрировано 6 169 случаев укусов людей животными, из них 652 случая связаны с бродячими животными (по данным КГП «Алматинская ветеринарная служба»). 2024 году — около 7,6 тыс. случаев укусов; 2023 году — около 6,1 тыс. случаев укусов. Таким образом, проблема укусов животных, в том числе со стороны бродячих собак, сохраняет актуальность и требует системного контроля и профилактических мер, — рассказали Kazinform в Управлении.

В целях гуманного регулирования численности безнадзорных животных в городе Алматы до 2025 года реализовывалась программа бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных, в которой ежегодно охвачено 9 000 собак и кошек.

Однако, на текущий момент городские службы без этих мероприятий ведут системную работу по регулированию численности безнадзорных животных.

В Управлении пояснили, что отловленные собаки направляются в пункты временного содержания, где ветеринарные специалисты проводят их осмотр на предмет травм, выполняют необходимые диагностические процедуры, кинологическую оценку для выявления агрессивного поведения, а также осуществляют стерилизацию и вакцинацию.

При отсутствии противопоказаний животные возвращаются в привычную среду обитания. В случаях выявления агрессии либо особо опасных инфекционных заболеваний принимается решение об умерщвлении животных в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными».

Кроме того, отмечено, что реализуется комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение риска распространения заболеваний среди животных и населения, и проводится информационно-разъяснительная работа с гражданами по вопросам ответственного и гуманного содержания домашних животных.

Встретились бродячие собаки на улицах Алматы: что делать?

Горожане и гости мегаполиса наверняка замечали, что на улицах можно встретить бездомных собак, идущих по «своим делам» и не проявляющих интерес к прохожим. Как оказалось, это абсолютно нормальная ситуация, при соблюдении одного условия.

— В случае, если вы встретили животное с зелёной биркой, которое ведёт себя спокойно, не проявляет агрессии и не представляет угрозы для людей, обращаться в службу отлова не требуется. При изменении поведения животного рекомендуется обратиться через Службу спасения «109», диспетчерскую службу предприятия (тел.: +7 (708-59) 5-64-04, общественную приемную Open Almaty, а также через единый портал обращений граждан e-Otinish. За 2025 год проведен отлов 9 477 собак и 204 кошек с выполнением полного объема ветеринарных мероприятий, — сообщил заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Ерлан Омаров.

Теоретически этих мирных бездомных собак на улицах Алматы могло бы и не быть, но проблема в том, что на территории города отсутствуют приюты, способные принимать животных для последующей передачи третьим лицам, временного содержания или иного ухода.

Имеющиеся приюты в Алматинской области также не обладают достаточной материально-технической базой и ресурсами для организации временного содержания большого количества собак.

Неоценимую помощь бродячим животным в поиске новых хозяев оказывают зоозащитные организации и волонтеры, благодаря чему растет количество пристроенных животных и снижается их количество на улицах гуманными методами.

«Моя собака не кусается»: что делать с любители выгуливать собак без поводков

Бдительные горожане замечают, что некоторые владельцы собак во время выгула по тротуарам на улицах мегаполиса любят давать им свободу, отстегивая от поводка. А на возмущение прохожих говорят, что их питомец якобы «на свободном выгуле и он не кусается».

На самом деле, такой выгул без поводка в общественном месте может стать поводом для назначения штрафа для хозяина.

В рамках Закона РК «Об ответственном обращении с животными» Министерством экологии и природных ресурсов разработаны и приняты типовые правила содержания и выгула домашних животных (от 20 мая 2022 года № 168), согласно которым выгул домашних животных в общественных местах не запрещен.

Согласно пп.1 п. 15 главы 3 Правил содержания и выгула домашних животных в Алматы, выгул домашнего животного осуществляется на поводке длины не превышающей два метра без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости.

Согласно Правилам, при пребывании в общественных местах (не отмеченных запрещающим знаком) питомец должен быть в наморднике (за исключением мест выгула собак).

При нарушении требований к содержанию и выгулу домашних животных, статьей 407-2 Кодекса «Об административных правонарушениях» предусмотрено наказание в виде штрафа на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц — в размере двадцати, на юридических лиц — в размере тридцати месячных расчетных показателей (далее — МРП).

При повторном совершении в течение года после наложения административного взыскания, — влечет штраф на физических лиц в размере двадцати МРП.

