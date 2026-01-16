Заболеваемость туберкулезом снизилась в Алматы

В Алматы зафиксирована устойчивая положительная динамика по снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза.

— Заболеваемость снизилась на 15,9% и составила 18,0 случая на 100 тысяч населения против 21,5 за аналогичный период 2024 года. Положительная динамика отмечается и среди детского населения. Заболеваемость туберкулезом у детей снизилась на 2,2% и составила 4,4 на 100 тысяч детского населения. Высокие результаты демонстрирует эффективность лечения туберкулеза, что подтверждает качество оказываемой медицинской помощи и приверженность пациентов терапии, — говорится в сообщении УОЗ Алматы.

Отмечено, что добиться положительных результатов удалось за счет реализации комплекса мер.

Для повышения приверженности к лечению пациенты на амбулаторном этапе ежемесячно получают социальную поддержку в размере 12 МРП за счет средств местного бюджета.

Ежегодно реализуется государственный социальный заказ по гранту «Туберкулез», в рамках которого неправительственные организации оказывают помощь лицам из социально уязвимых категорий.

Отдел мониторинга и оценки Центра фтизиопульмонологии в 2025 году провел 155 выездных и 42 дистанционных мониторинга.

За 12 месяцев 2025 года обучение прошли 835 медицинских работников городских медицинских организаций, включая врачей и специалистов среднего медицинского персонала.

