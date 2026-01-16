Заболеваемость туберкулезом снизилась в Алматы
По итогам работы противотуберкулезной службы Алматы за 2025 год все ключевые показатели эффективности выполнены. Об этом сообщила внештатный главный фтизиатр управления общественного здравоохранения Алматы Жанар Сапиева на очередном рабочем совещании с участием руководителя УОЗ Марата Пашимова и представителей медицинских организаций города, передает Kazinform.
В Алматы зафиксирована устойчивая положительная динамика по снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза.
— Заболеваемость снизилась на 15,9% и составила 18,0 случая на 100 тысяч населения против 21,5 за аналогичный период 2024 года. Положительная динамика отмечается и среди детского населения. Заболеваемость туберкулезом у детей снизилась на 2,2% и составила 4,4 на 100 тысяч детского населения. Высокие результаты демонстрирует эффективность лечения туберкулеза, что подтверждает качество оказываемой медицинской помощи и приверженность пациентов терапии, — говорится в сообщении УОЗ Алматы.
Отмечено, что добиться положительных результатов удалось за счет реализации комплекса мер.
Для повышения приверженности к лечению пациенты на амбулаторном этапе ежемесячно получают социальную поддержку в размере 12 МРП за счет средств местного бюджета.
Ежегодно реализуется государственный социальный заказ по гранту «Туберкулез», в рамках которого неправительственные организации оказывают помощь лицам из социально уязвимых категорий.
Отдел мониторинга и оценки Центра фтизиопульмонологии в 2025 году провел 155 выездных и 42 дистанционных мониторинга.
За 12 месяцев 2025 года обучение прошли 835 медицинских работников городских медицинских организаций, включая врачей и специалистов среднего медицинского персонала.
